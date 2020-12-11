Отец обнаружил у внучки Гурченко признаки шизофрении

11.12.2020, 10:24, Разное

У внучки покойной певицы Людмилы Гурченко родной отец обнаружил симптомы шизофрении. Сама Елена Королева обвиняет отца во лжи и попытке завладеть имуществом советской и российской эстрадной исполнительницы.

Людмилы Гурченко не стало шесть лет назад, но дележ ее имущества все еще продолжается. Так, ее родственники до сих пор не могут решить, кому отойдет квартира исполнительницы в Москве и загородный дом. Из-за наследства конфликт разгорелся между внучкой певицы Еленой Королевой и ее отцом, который заявляет о наличии шизофрении у дочери.

По словам Елены Королевой, ее отец хочет завладеть большей частью имущества Людмилы Гурченко, но для этого ему надо избавиться от нее. Сама внучка певицы считает себя абсолютно здоровой. Кроме того, она обвиняет отца в браке по расчету, поскольку тот мог жениться на ней лишь из-за родственной связи с популярной певицей. Также Елена Королева полагает, что отец не уследил за ее братом, скончавшимся из-за употребления запрещенных веществ.