Минстрой повысит цены за квадратный метр жилья в 2021 году

11.12.2020, 10:24, Разное

В 2021 году на 539 рублей увеличится цена одного квадратного метра в домах на территории России. Такой информацией поделились представители Минстроя.

По словам застройщиков, в следующем году увеличение стоимости квадратного метра будет выше ранее озвученных прогнозов. В Минстрое рассчитали цену жилья для регионов РФ. Наибольшее увеличение стоимости ожидается в Москве и в городах Дальнего Востока. Там показатель составит от 8 до 9,5 тысячи рублей за один квадратный метр. Далее в рейтинге находятся Якутия и Ленобласть с подорожанием в пределах четырех тысяч рублей.

Ценовая политика никак не изменится в 34 российских субъектах. В Бурятии в 2021 году недвижимость и вовсе подешевеет до 61,26 тысячи рублей за один “квадрат”. Самые низкие ценники прогнозируются в Брянской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане – 31,5 тысячи рублей.

Отмечается, что в уходящем году покупатели проявили наиболее сильный интерес к маленькой жилплощади (до 30 “квадратов”). Сделки по таким объектам составили 25%. Эксперты считают, что такая ситуация наблюдается на рынке из-за снижения доходов и роста цен на квартиры в новостройках, пишет портал «Политэксперт».