 

“Вкус жизни обычного человека”. Суханов в прямом эфире угостил нардепов Гетманцева и Железняка “Мивиной”

11.12.2020, 10:12, Новости дня

В эфире канала “Украина 24” 10 декабря ведущий Алексей Суханов угостил нардепа от “Голоса” Ярослава Железняка и его коллегу от “Слуги народа” Даниила Гетманцева вермишелью быстрого приготовления.

В студии обсуждали, можно ли прожить на 8 тыс. грн, которые государство выплатит наемным работникам и физлицам-предпринимателям, потерявшим доход во время усиления карантина.

Ведущий спросил, сколько нардепы тратят на обед.

“Если обед в центре города, обычно это примерно 190–250 грн. Это зависит от того, в какое заведение вы пойдете”, – ответил Железняк.

“Хочу вам предложить пообедать. Уже поужинать. Мы будем есть и говорить. Держите. И мне давайте тоже. Понюхайте. Знаете, что это”, – сказал Суханов.

“Мивина”, – ответили нардепы.

“Да, вермишель быстрого приготовления. И это, если откровенно, вкус жизни обычного человека”, – сказал ведущий.

Железняк отметил, что с детства не ест вермишель и пельмени.

“Я доем за тобой”, – сказал Гетманцев.

“Господин Ярослав, ну хотя бы понюхайте, как пахнет жизнь обычного человека”, – заявил Суханов.

“Запах “Мивины”, я думаю, все знают”, – ответил Железняк.

ВИДЕОВидео: Україна 24 / YouTube

9 декабря Кабинет Министров продлил национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября анонсировал выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина. 4 декабря парламент принял соответствующий закон, президент его уже подписал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Франция назвала условие визита Макрона в Россию

11.11 / Азербайджан обнародовал запись разговора, где Алиев говорит Путину о турецких миротворцах, накануне в Кремле эту информацию опровергали

10.09 / Япония намерена провести Олимпиаду в 2021 году даже в условиях пандемии

07.12 / На задержанного в Петербурге историка Соловья составили протокол о проведении несогласованного публичного мероприятия

30.07 / Трамп предложил перенести президентские выборы в США

04.12 / «Спасибо, что не кастрюля» – главную новогоднюю ёлку на Украине украсили шляпой вместо звезды

12.11 / Bloomberg – санкции против «Северного потока – 2» будут включены в закон об оборонном бюджете США

07.08 / Ситуация с коронавирусом в Европе продолжает ухудшаться

11.11 / Путин сообщил о создании нового состава системы управления ядерными силами

25.09 / Бескарантинная стратегия помогает Швеции избежать «второй волны» COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска