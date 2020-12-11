Мнение: Шок, нас всех чипируют! В России вводят тотальную цифровизацию!

11.12.2020, 9:48, Разное

Почти ровно два года назад, в декабре 2018-го, уважаемый и крайне популярный оппозиционный блогер Илья Варламов написал в своем блоге легендарный материал — «Вы что, хотите, чтобы было как в Париже?», тонко намекая, что борьба желтых жилетов с диктатором Эммануэлем Макроном — это хорошо, это цивилизованно, и вообще, если мы хотим уже в конце-то концов пить бургундское, мы должны и вести себя как в столице пятой республики!

Спойлер! Сейчас вы читаете отредактированный сценарий ролика, но с киновставками, живенько под музыку и с авторской начиткой – можете посмотреть это ролик на Ютуб! Вот ссылка, если не откроется в ЖЖ: https://www.youtube.com/watch?v=3AyAmlm-O9U

Тем более, пока во всех нормальных странах раздают или бесплатные 200 долларов Трампа каждому, да не дадут нам соврать самые демократические эксперты РФ, или просто дышится легче, ведь, что может быть лучше воздуха, свободы, пускай он и снабжен слегка перцовым газом, который с молекулами свободы поставляет, как выяснила немецкая газета, для разгона протестов в разные страны Германия – это не важно, потому что все равно в этой вашей России все будет плохо и потом еще хуже!

Впрочем, сейчас мы расскажем, как российское правительство придумало в очередной раз способ больше и ещё больше приблизить многовековую мечту местного населения жить как в Париже. Лучше, чем в Париже.

Да-да, наша передача в очередной раз не шутит. Пока, например, в некоторых развитых странах, как говорят, можно даже ракету купить с ядерным двигателем анонимно, у нас уже вполне всеобщее введение онлайн-касс – чтобы все видели, что вы покупаете. И вот, как апофеоз работы преступного режима, в России постепенно вводят обязательную и всеобщую маркировку товаров, за которую, как любят утверждать борцы за ваше и наше счастливое будущее, якобы заплатит не государство, но простой народ, что уже 6 лет нормального пармезана не пробовал.

Однако, что дадут нам взамен, спросят и будут правы, те же самые борцы за ваши и мое счастливое будущее? Только вот ответ их, есть мнение – разочарует. Рост белого рынка шуб в разы, уход с рынка мошенников, падение доли контрафактных товаров, увеличившееся поступления налогов в бюджет и стремительный скачок информационных систем – кому оно надо?

А ведь мероприятие призвано сюрприз-сюрприз бороться далеко не с кошельками честных налогоплательщиков, но ровно за их кошельки, ведь именно такой подход позволяет остаться в выигрыше всем: покупателям, государству и честному бизнесу.

Маркировка позволит получить всю информацию о конкретной единице товара и удостовериться в её подлинности. При этом все данные хранятся в государственной информационной системе и, как результат, подлинность товара и его путь до корзины потребителя, таким образом, полностью контролируется. Буквально подсказываем наступает тот самый цифровой гулаг, в котором, вы, не поверите, уже оказывается давно живут жители стран золотого миллиарда.

Да-да, система маркировки уже применяется в мире более десяти лет. В 2007 году обязательная маркировка продуктов питания и лекарственных препаратов была запущена в Китае, а вообще одними из первых такую систему внедрили в США и Европейском союзе. И, кстати, первый же пробный, так сказать, шар в России тут же привел крайне интересному эффекту, о котором, правда, вам вряд ли расскажут наши лучшие люди. А между тем, например, розничные продажи меховых изделий в России выросли в разы благодаря выходу рынка из тени за счет введения маркировки шуб.

Только за первый год маркировки объем легальный рынок шуб вырос с 8,5 млрд рублей до 34 млрд рублей. То есть рост произошел более чем в 4 раза. А в 2017 году показатель увеличился до 68 млрд рублей, в 2018 году — до 76 млрд рублей.

Вот так, как говорится, легким движением руки пилотный проект по маркировке шуб обеспечил рост таможенных платежей и налогов в разы. И это далеко не какая-то очередная блажь Путина, как, разумеется, будут говорить нам онлайн эксперты, кто еще неделю назад знал, как победить в Сирии, вчера как поднять Россию с колен и снять с нефтяной иглы, а уже сегодня охотно поделятся опытом борьбы с контрафактом.

А за время эксперимента, например, по маркировке лекарств, в России было выявлено нарушение на полмиллиарда рублей, и вскрылись вторичные продажи дорогих лекарств для лечения тяжелых заболеваний, которые государство закупало для больниц. И, как результат, по данным Росздравнадзора в 2019 году оборот фальшивых лекарств снизился в два с половиной раза.

Однако, кое-кому это все, конечно, не нравится. Самые честные предприниматели от фармотрасли, которым государственный контроль встал поперек горла, решили воспользоваться возникшей из-за коронавируса нехваткой лекарств и обвинили во всем маркировку, одновременно подогревая панический спрос, спровоцировав волну публикаций про пустые полки в СМИ. Самое НЕ смешное, что маркировку лекарств-то пока сделали необязательной, а лекарства в аптеках даже через месяц после этого так и не появились.

И сдается нашей редакции, вполне возможно фокус просто вышел из-под контроля, и сами организаторы этого ажиотажа не ожидали, что своими действиями по созданию искусственного дефицита из-за панических закупок вызовут дефицит настоящий. И вроде бы это для производителей неплохо – продажи растут, денежные потоки текут, да вот только за дефицит теперь придется отвечать самостоятельно.

Кстати, обувной рынок за счет введения маркировки еще на пилотном этапе удалось обелить примерно в 5-6 раз, и ожидается, что это далеко не предел и цифры в итоге станут куда как больше. Для понимания, сейчас любой человек может узнать всю информацию о продукте до его покупки. Достаточно считать данные по коду Data Matrix — это квадратные черно-белые метки со множеством точек внутри, а затем проверить их в приложении.

В результате подобной маркировки, как уже, наверное, стало понятно нашим дорогим зрителям, сегодня на сделанный в Китае товар уже не наклеить красивую этикетку «сделано в Италии». Хотя, безусловно, мы еще не раз услышим разговоры, что теперь поднимутся цены и потребитель заплатит за всё. Да и неизбежно, когда что-то внедряется в таких масштабах, а система маркировки претендует на то, чтобы стать самой масштабной в мире, ведь российский проект, в отличие от подобных других, планирует в течение 4 лет охватить все потребительские товары, которые продают, изготавливают и импортируют – мы еще не единожды услышим скандалы, интриги, расследования….

Но как бы кто ни старался, цифровизация, про которую не единожды говорил президент Путин, неизбежно накроет мир и весь вопрос, хотя он, конечно, больше риторический, что лучше быть первыми в этой гонке или потом мучительно, как это уже бывало не раз в нашей стране, стараться заскочить в последний вагон.

Завершая же наш рассказ, нельзя не отметить и еще один несомненный положительный момент, про который постоянно забывают те, кто хочет как в Париже. Помимо очевидного обеления экономики, помимо очевидного поступления в бюджет денег, которые можно будет, кстати, направить хоть на дороги, хоть на новые больницы или все те же пенсии, а по разным оценкам государство получит более 360 миллиардов рублей за счет роста налоговых поступлений, и еще до 160 миллиардов из-за роста эффективности контрольно-надзорной деятельности, увеличение цифровизации в стране — это новые рабочие и высокопрофессиональные места.

Кстати, как ранее подсчитала консалтинговая компания McKinsey, к 2025 году ВВП России может увеличиться за счет цифровизации экономики на почти 4-9 триллионов рублей, а доля самой цифровой экономики при этом может достичь 8 или 10 процентов ВВП. Люди при этом наконец-то вздохнут свободно, не рискуя на каждом шагу наткнуться на подделку.

Нам же остается только добавить слова президента РФ, потому что после известного лозунга про электрификацию всей страны, цифровизация России неизбежна и, разумеется, принесет куда как больше пользы, чем об этом принято думать. Есть мнение, что даже лучше, чем в Париже.

Путин В.В. (c) Кто станет лидером в этой отрасли (ИИ – прим. ред.) – станет властелином мира!

Счастья вам!