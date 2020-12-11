Они так просто не уйдут: семейство Кардашьян-Дженнер объявило о запуске нового шоу

11.12.2020, 9:40, Разное

В начале сентября одно из самых известных семейств планеты, которое привыкло жить под прицелами камер, неожиданно объявило о закрытии их реалити-шоу “Семейство Кардашьян” после 20-го юбилейного сезона. Такое решение не могло не расстроить поклонников Ким, Кортни и Хлое Кардашьян, Крис, Кендалл и Кайли Дженнер, и, конечно же, кумиры их не подвели. Сегодня сестры объявили о новой сделке: они подписали многолетнее соглашение о “создании международного контента” с сервисом подписки Hulu, который будет транслировать шоу на территории США, и Star, который будет распространять его на мировом уровне. Премьера “нового контента” запланирована на конец 2021 года.

Напомним, шоу “Семейство Кардашьян” стартовало на канале E! в 2007 году и быстро превратило его героев в международных звезд и основателей огромной бизнес-империи. По сообщениям инсайдеров киноизданий, контракт семейства на продление шоу на 20-й сезон мог быть заключен на сумму свыше 150 миллионов долларов.

С тяжелым сердцем мы приняли решение попрощаться с шоу “Семейство Кардашьян”. После 14 лет, 20 сезонов, сотен эпизодов и множества спин-оффов мы невероятно благодарны вам всем за то, что вы следили за нашими жизнями на протяжении всех этих лет. Наблюдали за нашими взлетами и падениями, счастьем и слезами, нашими романами и нашими детьми. Мы навсегда сохраним эти чудесные воспоминания и свою связь с теми людьми, которых встретили на этом пути. Наш последний сезон начнется в начале 2021 года. Без “Семейства Кардашьян” я не оказалась бы там, где я есть сейчас. Это шоу сделало нашу семью, и я навсегда буду в долгу у тех, кто сыграл свою роль в том, чтобы сформировать наши карьеры и изменить наши жизни навсегда, – писала Ким в сентябре.

Поклонники Кардашьян-династии сразу начали строчить в комментариях сообщения со множеством смайлов в виде разбитых сердец. Нашлись и сторонники теории заговоров – последние были уверены, что прекратить популярное шоу семейство решило не только из-за личных причин, но и в связи с желанием супруга Ким Канье Уэста стать президентом США. Интернет-пользователи предполагали, что известная семейка претендовала на реалити совсем иного рода – то, что будет транслироваться уже из окон Белого дома в Вашингтоне.