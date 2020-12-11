 

Россиянам с 2021 года придётся согласовывать установку стеклопакетов

11.12.2020, 9:37, Разное

Государственная дума приняла в третьем (окончательном) чтении поправки в Жилищный кодекс. С 1 января 2021 года граждане будут обязаны согласовывать с управляющими компаниями установку стеклопакетов в квартирах.

«Это решение продиктовано исключительно заботой о собственниках, ибо стеклопакеты — это не обычные окна. Во-первых, они могут не вписаться во внешний облик многоквартирного дома, если один собственник установил стеклопакеты, то стоимость других квартир может снизиться. Во-вторых, их установка сопряжена с рисками нанести ущерб несущим конструкциям, ибо часто непрофессиональные мастера просто варварски демонтируют старые окна, повреждая, в том числе, стены — а это общедомовое имущество. Наконец, стеклопакеты не экологичны, их производство и эксплуатация могут нанести вред природе и здоровью граждан. Поэтому должны быть лимиты, например, в каждом доме не больше половины окон должны быть зашиты в пластик», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин.

Согласно принятым поправкам, управляющие компании обязаны будут рассмотреть заявление собственников об установке стеклопакетов в течение 30 дней. Услуга будет платной, стоимость согласования одного окна составит 3 тысячи рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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