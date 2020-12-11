Хазин предупредил об угрозе для вкладов россиян от цифрового клеща

11.12.2020, 9:37, Разное

Экономист Михаил Хазин оценил угрозу для валютных вкладов россиян в случае введения цифровых валют мировыми финансовыми управляющими.

Эксперт сообщил, что специалисты Центра банковской микробиологии и защиты накоплений выявили на евро, долларах, рублях и других денежных единицах новый вид цифрового клеща. Насекомое паразитирует и питается не только купюрами, но охотно поедает цифровые деньги, которые в последнее время получили широкое распространение. В частности, с одного из биткоин-счетов в Японии в неизвестном направлении пропала криптовалюта в эквиваленте 3 млн долларов.

Хазин предупредил, что при подобном сценарии всем без исключения гражданам не только с валютными, но и рублёвыми счетами будет направлено предписание доказать законность вложений. Иначе при утрате и порче валюты цифровым клещом банки снимают с себя ответственность и не дают никаких гарантий на возмещение ущерба. В качестве примера экономист привёл нынешнюю ситуацию в банках Прибалтики и Восточной Европы, где цифровой клещ прошёлся по вкладам и ячейкам 90 % физических и юридических лиц.

Перечень документов, доказывающих законность валютных депозитов, крайне ограничен и определяется каждым конкретным банком. К примеру, справка налоговой службы не является для них достаточным аргументом.

В будущем бороться с цифровым клещом, по мнению Хазина, могут с помощью вакцины. В России препарат могут произвести на базе корпорации «Роснано», есть производственные мощности для её выпуска в США, Германии, Франции и Китае.

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