Гороскоп для Близнецов на 2021 год

11.12.2020, 9:32, Разное

Для Близнецов, конечно, будет

актуальна тема личной жизни. Она выйдет на первый план. Если вы себя любите, если

вы себя цените, если вы в отношениях ориентируетесь на собственные потребности,

и при этом ваш партнер вам помогает, поддерживает и идет за вами, тогда события

2021 года будут разворачиваться для вас в лучшую сторону, идеально для вас, рассказала астролог Анастасия Максимова.

С 28 мая по 25 июня в вашей жизни могут происходить

радикальные изменения, связанные непосредственно с вами, как с личностью. Вы

можете менять свой стиль в одежде, имидж, прическу, можете радикально

постричься или, наоборот, нарастить волосы, захотите преобразиться. Больше

внимания будете уделять тому, какое впечатление вы производите на окружающих

людей. Это время, когда вы можете вернуть свой потенциал, свой имидж и свою

внутреннюю силу.

С 1 января до 14 мая и с 28 июля по 29 декабря удачно будут

решаться вопросы, связанные с обучением, поездками за границу, с обретением

духовных знаний, а также с решением вопросов, касающихся взаимоотношений, того,

как лучше, правильнее выстраивать отношения с другими людьми. Другие люди,

общение с ними будет для вас очень ценно в эти периоды. Вам стоит

прислушиваться к советам и рекомендациям тех, кто выше вас по социальному

статусу, кто обладает духовными знаниями, кто может быть для вас наставником

или учителем.

Работа, карьера

Этот год сулит вам хорошие перспективы в карьерном аспекте.

Особенно в период с 14 мая по 28 июля у вас есть шанс заявить о себе, получить

назначение на новую должность, стать руководителем, начальником, получить

больше известности и популярности. Вы можете быть тем, на кого другие люди

будут ориентироваться, кого будут ставить в пример, при условии если, конечно,

вы сами хотите каким-то образом продвигать свои идеи, свои цели, и реализовать

те ситуации, которые для вас очень важны.

С 1 января по 18 июля Вы можете не чувствовать уверенности в

решении рабочих вопросов. При этом вы можете быть не удовлетворены теми

обстоятельствами на рабочем месте, которые будут присутствовать. Вас могут

раздражать коллеги, вам может не нравится то, как поступает руководство, вас

может не устраивать график работы или какие-то другие мелочи. Но на самом деле,

виновата в этом не работа, виновата накопленная усталость.

Вы можете поменять место работы в период с 30 октября по 13

декабря. Так как именно в это время перед вами будут открыты все двери. Есть

шанс проявить себя во вне, показать, на что вы способны, как вы можете достичь

хороших показателей в профессиональном ключе.

Также хороший период для смены места работы с 14 мая по 28

июля.

Те Близнецы, кто родился с 11 по 14 июня, могут быть

чрезмерно требовательными к себе. Как результат, могут ставить перед собой

нереальные, несбыточные цели, могут стремиться к той ответственности, к тем

должностям, на которых они не способны будут принимать правильных решений. Здесь

две крайности: либо вы возьмете очень много ответственности, от которой очень

быстро устанете, либо будете категорически против того, чтобы брать на себя

ответственность.

Финансы

Радикальных изменений в финансах в 2021 году ожидать не стоит,

но уровень дохода может улучшиться при условии, если возрастет потребность

больше тратить на себя, на свои нужды, на то, чтобы повысить свой социальный

статус, свою значимость. Если вы будете больше денег тратить на себя, то тогда

будет больше денег приходить и в ваш кошелек.

С 24 апреля по 12 июня необходимо с особым вниманием

относиться к любым ситуациям, касающимися денег, потому что повышается

вероятность краж, потерь, нанесение урона вашему имуществу. Если есть возможность,

застрахуйте дом, недвижимость, автомобиль. С особым вниманием относитесь к вашим

драгоценностям, наличным деньгам. В это время могут возникать спонтанные,

неожиданные расходы и траты.

Период с 18 ноября по 31 декабря позволит вам решить

финансовые вопросы, связанные с займами, с кредитами. Это время, когда вы

можете либо рефинансировать ваш ипотечный долг, либо каким-то образом получить

долги, выплаты от государства, получить какие-то субсидии, дорогие подарки от

других людей, помощь от вашего партнера по браку. В это время удачно будут

складываться моменты, связанные с получением неучтенных денег, тех, на которые

вы не рассчитывали.

Отношения, семья

Тема отношений будет одной из самых значимых, важных и

болезненных, потому что в течение всего года Вы можете находиться в состоянии

непонимания, как нужно выстраивать отношения таким образом, чтобы в них вам

было комфортно. И при том, что звезды благоволят в решении любых вопросов, Вы

можете внутри сомневаться в себе. Отсюда будут возникать и недоразумения с

вашей второй половинкой.

Главное правило в течение 2021 года: не пытайтесь угождать

другим людям. Тогда отношения будут складываться идеально.

С 18 июля по 31 декабря Вы можете принижать собственные

заслуги в отношениях и превозносить вашего партнера, либо будете видеть

проблемы там, где их на самом деле нет, чрезмерно гипертрофировать не очень

хорошие качества вашего партнера. Постарайтесь не делать быстрых выводов, не

ищите черную кошку в темной комнате.

Если вы находитесь в отношениях, то в течение 2021 года эти

отношения будет штормить, но в результате Вы можете прийти к пониманию того,

как можно эти отношения улучшить. Если вы находитесь в поиске своей второй

половинки, то в течение 2021 года Вы можете прийти к пониманию того, как

необходимо действовать, чтобы эти отношения выстраивались в нужном вам формате.

В период с 26 сентября по 18 октября возможно возвращение в старые

любовные отношения. Могут по вашей инициативе возрождаться те романы, которые

когда-то были закончены.

Продуктивные отношения возможны в период с 13 декабря по 31

декабря. Знакомства в этот период могут дать в будущем создание семьи.

С 26 сентября по 18 октября возможно решение вопросов,

связанных с детьми. Если Вы планируете рождение ребенка, то это наиболее

продуктивный для вас период. Также в это время возможно улучшение отношений с

вашим ребенком, если он есть.