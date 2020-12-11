Голливудские киностудии рассказали про «внутренних демонов» Джонни Деппа

11.12.2020, 9:30, Разное

Представители крупных голливудских киностудий рассказали о «внутренних демонах» актера Джонни Деппа. Они, по их словам, мешают артисту заниматься профессиональной деятельностью, из-за чего страдают не только продюсеры, но и его коллеги.

Так, один из руководителей студии, ранее сотрудничавшей с Джонни Деппом, заявил, будто актер был «огромной обузой» для них из-за этих самых «демонов». Он регулярно опаздывал, иногда отказывался учить слова, требуя, чтобы их ему диктовали в специальный наушник. А на съемках картины «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» артист и вовсе употребил восемь таблеток экстази, что привело к остановке производства фильма на две недели.

Стоит отметить, что после проигрыша в суде таблоиду The Sun, в котором появилась статья о том, что актер избивал Эмбер Херд, от Джонни Деппа сразу отвернулись голливудские студии. Он потерял роль в третьем фильме франшизы «Фантастические твари», но с сохранением гонорара. Однако один из его друзей режиссер Тим Бертон заинтересован в том, чтобы снять актера в своем проекте по франшизе «Семейка Аддамс».