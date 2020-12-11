Ходорковский перед помилованием косвенно признал вину – Путин

11.12.2020, 9:18, Новости дня

Бывший председатель правления российской компании ЮКОС, ныне оппозиционер Михаил Ходорковский, который был приговорен к тюремному сроку за хищения средств, перед своим помилованием косвенно признал вину.

Об этом 10 декабря в ходе видеоконференции, посвященной развитию гражданского общества и правам человека, заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует сайт Кремля.

“Он косвенно признал. Он косвенно все равно в письме ко мне признал и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, умирала, и я пошел на это и помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой”, – сказал глава Кремля.

По его словам, “помилование подразумевает, что человек осужден, иначе как миловать?”.

“Признает он вину – не признает… Да, действительно, практика – я просто, честно говоря, не помню, по-моему, это в законе есть, что человек должен признать свою вину. Иначе, если не признает вину, то как его помиловать тогда?” – рассуждал Путин.

Дело о причинении руководством компании ЮКОС ущерба бюджету России было возбуждено в 2003 году. 2 июля 2003 года был задержан соучредитель банка “Менатеп” Платон Лебедев, 25 октября того же года – председатель правления ЮКОСа Ходорковский. В мае 2005 года каждого из них приговорили к девяти годам колонии.

В 2009 году осужденных вернули в Москву из колоний, чтобы предъявить обвинения по второму делу – о хищении акций “дочек” ЮКОСа и добытой компанией нефти на сумму более 890 млрд руб., а также легализации части этих средств. В декабре 2010 года бизнесмены были признаны виновными и приговорены к 14 годам колонии.

20 декабря 2013 года президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского, который в тот же день был освобожден и покинул страну. Лебедев вышел на свободу в январе 2014 года после постановления Верховного суда, снизившего ему срок до фактически отбытого.