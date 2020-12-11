В Украине увеличилось число выявленных за сутки случаев COVID-19
11.12.2020, 9:18, Новости дня
За последние сутки в Украине выявлено 13 514 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 11 декабря в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.
Сутками ранее в Украине был выявлен 13 371 новый случай инфицирования коронавирусом.
“13 514 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 11 декабря 2020 года. В частности, заболело 638 детей и 690 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 2846 человек, летальных случаев – 285, выздоровело 15 327 человек”, – написал министр.
Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 872 228 случаев коронавирусной инфекции, 14 755 пациентов умерли, а 480 348 выздоровели.
Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Украине в Киеве (1880) и Запорожской области (895).
Количество инфицирований по регионам:
Киев – 88 317;
Винницкая область – 19 481;
Волынская область – 27 537;
Днепропетровская область – 47 650;
Донецкая область – 28 391;
Житомирская область – 33 405;
Закарпатская область – 25 693;
Запорожская область – 40 653;
Ивано-Франковская область – 40 282;
Киевская область – 46 998;
Кировоградская область – 6921;
Луганская область – 7615;
Львовская область – 52 578;
Николаевская область – 22 980;
Одесская область – 55 714;
Полтавская область – 28 435;
Ровенская область – 35 452;
Сумская область – 34 996;
Тернопольская область – 30 738;
Харьковская область – 61 424;
Херсонская область – 13 401;
Хмельницкая область – 33 958;
Черкасская область – 30 133;
Черновицкая область – 36 286;
Черниговская область – 23 190.
https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/837212916821705
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В марте Украина ввела карантин.
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