 

В Офисе президента рассказали, когда начнут платить ФЛП и наемным работникам 8 тыс. гривен компенсаций

11.12.2020, 9:18, Новости дня

Физлица-предприниматели (ФЛП) смогут подавать заявки на получение 8 тыс. гривен выплат за потерю прибыли и работы из-за усиления карантина в начале следующей недели, сказала заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в эфире телеканала “Украина 24” 10 декабря.

“Вчера (9 декабря) правительство приняло соответствующие постановления, которые позволят имплементировать законы, которые еще на прошлой неделе президент подал в парламент, парламент их быстро проголосовал”, – объяснила она.

Принятые постановления опубликуют в ближайшее время, чтобы выплатить людям деньги перед “карантином зимних каникул”, до 8 января.

“В начале следующей недели начинается прием заявок от физлиц-предпринимателей, это по выплате 8 тыс. гривен по их наемным работникам”, – сообщили в Офисе президента.

Заявка подается в электронной форме до 21 декабря, добавила Ковалив.

Выплаты физическим лицам – предпринимателям и работникам, потерявшим работу из-за усиления карантина анонсировал президент Украины Владимир Зеленский 24 ноября. По расчетам властей, 1,2 млн человек смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит почти 10 млрд грн.

Выплата единоразовой материальной помощи предусмотрена в размере 8 тыс. гривен не только ФЛП, но и наемным работникам, зарплата которых составляет менее 30 тыс. гривен за третий квартал текущего года. Чтобы получить эту помощь, наемный рабочий не может работать по совместительству или быть ФЛП. 

Верховная Рада 4 декабря разрешила выделять эти деньги из фонда противодействия коронавирусной инфекции. 

Кабинет Министров Украины 9 декабря решил продлить национальный карантин до 29 февраля 2021 года с ограничениями “оранжевой” зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать “карантин зимних каникул”. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с помощью январских ограничений планируют снизить количество инфицированных вдвое.

По состоянию на 11 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 872, 2 тыс. человек, более 480  тыс. пациентов выздоровели, а умерли около  14,8 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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