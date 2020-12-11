Мнение: Портретные профили на монетах и медалях

11.12.2020, 9:06, Разное

Заметки из истории возникновения реалистического портретного жанра.

Мне тут написали недавно в комментариях, что историчность библейского царя Давида доказана тем, что в Израиле нашли монету с его изображением. Прижизненную! Также вот мне сообщают граждане, что в Средневековье портретный жанр существовал, потому что монеты властителей чеканились же.

Поэтому, в рамках моего перманентного крестового похода против невежества, составлю-ка я вот эту хронологию: кто и когда придумал профили на монетах, как этот жанр развивался, хирел, возрождался, и насколько, в зависимости от эпохи, профили на монетах и медалях имеют отношение к реальной внешности тех, чье имя подписано рядом.

NB: у разных искусствоведов есть разные трактовки термина "портрет", я употребляю его в самом узком смысле — изображение реально существовавшего человека, прижизненное либо сделанное с прижизненных, отражающое кокретные, неповторимые физиогномические черты и индивидуальный характер.

Стадия 1-я:

человечество становится достаточно цивилизованным, чтобы изобрести денежную систему и начать чеканить монеты из драгометаллов. А не меняться на ракушки и шкурки. Однако пока монеты украшают узорами, символами, вообще чем попало.

6-7 век до н.э., а может и раньше, насчет точной даты спорят

монеты начинают чеканить в Индии (подробно см. en wiki).

Индийские монеты – kosala karshapanas (525-–465 гг. до н.э.)



Индийские монеты 300-400 гг. до н.э. (описание картинки)



Примерно в то же время металлические чеканные деньги изобретают в Китае (en wiki)

Необходимо учитывать, что трансконтинентальная торговля уже тогда шла уже достаточно активно, какими бы далекими нам не казались эти страны.

Для истории же европейской цивилизации общепринята такая конкретная веха, которую в культурном багаже иметь необходимо.

Официально древнейшими сохранившимися монетами европейской цивилизации считаются "лидийские львы" (ок. 610-600 гг. до н.э.).





Эти первые монеты делались из природного сплава золота и серебра – электрума. Вычеканенный на них лев был знаком царской власти.

Изобрели их в царстве Лидия, и сделал это будто бы отец легендарного царя Креза.

Древнейшие из этих монет находят при раскопках храма Артемиды Эфесской, который там же и находился.

В следующем поколении царь Крез отказался от электрума (из-за редкости и невозможности контролировоать пропорции) и ввел как бы золотой стандарт (en wiki).

Крезов золотой статер, около 561-546 гг.



Позже это полезное изобретение подхватили соседние народы, о чем свидетельствует, в частности, Геродот в своей "Истории": "Нравы и обычаи лидийцев одинаковы с эллинскими, за исключением того, что лидийцы разрешают молодым девушкам заниматься развратом. Первыми из людей они, насколько мы знаем, стали чеканить и ввели в употребление золотую и серебряную монету и впервые занялись мелочной торговлей" (I, 94).

Достаточно быстро и в том же районе до них доходит, что на монетах можно чеканить буквы. Древнейший тип – т.н. Фанес (по надписи), 625–600 гг. до н.э.) (enwiki). Поскольку дат на монетах не ставили, их датировать не очень просто, часто – по археологическим слоям.

Для нас же, учитывая заглавну тему, важно, что особо отделку изображения они тогда не умели делать, работа была грубой.

Стадия 2-я:

на монетах появляются человекоподобные существа (боги)

В 6 веке денежная система охватила множество полисов Греции (enwiki), а также Персидскую империю (enwiki).

На них чеканили символы города, свастики, тотемных животных города.

А также богов.

Боги, на счастье развития портретного жанра (да и всего ИЗО), были человекоподобны.

Афинская тетрадрахма (ок. 454–404 г. до н.э.). На ней изображен профиль богини Афины, покровительницы города, а на другой стороне её сова.

Монета Аспендоса , Памфилия , ок. 465–430 гг. До н. Э.



Здесь сделаю важное отступление и расскажу, что происходило с жанром портрета в Древней Греции в принципи. На удивление, классический период, давший нам столько образцов для подражания во всех других вариантах искусств, в жанре портрета абсолютно глух. Никакой портретной индивидуальности, характера, эмоций, даже каких-то физиологических отличий на портретах, созданных в 4-5 вв. до н.э. в Греции найти невозможно. Потому что царила концепция "идеала". Если человеку ставили "портретный памятник" (например, такова была награда Олимпийским победителям), его лицо и тело делали максимально идеальным, обезличенным. Богоподобным. Поэтому-то все античные скульптуры "на одно лицо", причем обоих полов.

Портреты (статуи) людям за иные заслуги, например, политикам, не особо приветствовали, ибо нечего им преисполняться гордыней. Тогда была сплошная демократия, помните? В зародыше боролись с культом личности. Вот Гармодию и Аристогитону — обычным гражданам, которые восстали против человека, желавшего стать верховным лидерам, статую поставили (тем более, что они были покойники все равно). Однако и их лица сделали идеальными "масками".

"Тираноборцы" (Гармодий и Аристогитон). Скульпторы Критий и Несиот 477—476 годы до н. э. (римская копия II века)



За заслуги разрешили портретироваться афинскому лидеру Периклу.

Но это же тоже не "настоящий портрет". Как и изображение Аспасии.

Ситуация для греков изменится только в районе Александра Македонского, о чем будет ниже.

Поэтому, если вы видите изображение любого грека, который жил до А.М. — Сапфо, Гомера, Платона и проч., имейте в виду, что это не "портретный портрет" с натуры, а идеальный образ того, как по мнению культуры того времени должен был бы выглядеть (и главное, быть донесенным потомкам!) человек его положения и характера. Это больше "персонажи", чем люди.

В качестве возражения можно привести скульптурный портрет Сократа — вот где, казалось бы, никакой идеальности и классицизма.

А вы сравните портреты Сократа со скульптурами бога Силена. И попробуйте найти отличия.

Стадия 3-я:

на монетах появляется обобщенный образ некого царя

В классической Греции с её демократиями если б кто из политиков посягнул на то, чтобы отпечатать свое личико на монете, то его бы быстро за такую наглость забаллотировали. Логично, что новая концепция, свежая и оригинальная, возникла в государстве, не отягченном подобными либеральными проблемами — в Персии. Там царей изображали давно и без проблем, тем более, что в сознании подданных они были вполне себе богоподобными. (Любопытно и жаль. что чеканка монет не была адаптирована в Древнем Египте, прямо страшно представить, какие шедевры могли бы сделать египетские мастера. Однако первая монета в Египте была сделана в 360 году до н.э., когда поезд мастерства совсем ушел; enwiki).

Отметьте, что Ахемениды на своих "дарика" чеканили не портрет текущего конкретного царя, а образ некоего царя вообще: коленопреклоненного лучника в "короне" (лук был атрибутом воина/охотника, власти). Происходит это при Дарии I, который правил в 522-486 годах.

Дарик, ок. 420 г. до н.э.



Существует достаточно убедительная версия, что персы не сами это придумали, а увидели изображение на греческих монетах бога Геракла-лучника и подумали "о,этот дизайн нам подходит!".

Слева: Кипрская монета 5 в. до н.э. с изображением Геракла, справа – дарик

Проработка изображений в Персидской империи на этих дариках постепенно улучшается, но индивидуальность не появляется.

Дарик Артаксерса Второго или Третьего, 375-340 до н.э.



Еще одно отступление, важное для портретов исторических личностей. Если некто "хорошо", качественно, нарисован, изваян, отлит в бронзе, т.е. с тщательностью и большим количеством деталей и характерных черт — это совершенно не означает, что портрет сделан с натуры или с правдивого образца. Это всего лишь значит, что автор знает — за работу, в которую явно вложено много труда, платят лучше, чем за почеркушку.

В мире существует огромное число вымышленных портретов исторических личностей с потрясающе глубокой и правдоподобной проработкой характеров, но это не делает их истинными. Так и на данной монете — хотя последний дяденька более "красив" и похож на конкретного индивидуума, чем предпоследний — это не портрет. Просто в нем стандартные знаки бороды, глаз и проч. сделаны более убедительно, и все.

В данном случае можно сравнить с рельефами той же страны и эпохи.

Портрет Артаксеркса II, рельеф с его погребения в Персеполисе



и вот, наконец, мы дошли до 4-й стадии, когда на монетах появляются изображения конкретных людей.

Происходит это, что любопытно, задолго до Александра Македонского.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАВТРА