 

Генассамблея ООН проголосовала за признание борща украинским национальным блюдом

11.12.2020, 9:03, Разное

Более 110 стран, в том числе члены G7, одобрили резолюцию Генассамблеи ООН о признании борща украинским национальным блюдом. Китай, Россия, Индия и Израиль проголосовали против. Отрицание изобретения борща украинцами теперь может стать основанием для международного уголовного преследования.

Инициатором резолюции совместно выступили делегации США, Литвы и Украины. Они назвали узурпацию борща русскими поварами преступлением против человечности. Виновным в нём, по мнению дипломатов, является министр пищевой промышленности СССР Анастас Микоян, по распоряжению которого украинский борщ был переименован в борщ по-украински, а повара, отказывавшиеся от нового названия, массово расстреливались и отправлялись в концлагеря. По данным международных правозащитных организаций, жертвами «борщевых чисток» стали свыше 2 млн. жителей СССР, в том числе 3,5 млн. крымских татар.

«Они украли у нас сначала борщ, а потом Крым с Донбассом. Нынешние власти России точно следуют в русле политики Сталина. Повар Путина Евгений Пригожин в своих ресторанах не называет борщ украинским, тем самым издеваясь над памятью миллионов жертв «борщевого террора» Анастаса Микояна. Мы требуем ввести против России и отдельных её граждан, оспаривающих изобретение борща украинцами, санкции», — заявил представитель Украины в ООН Тарас Чубенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.08 / Гламурная старость — модные китайские бабушки покорили соцсети

29.11 / Ученые: Неандертальцы могли использовать огонь подобно современным людям

29.10 / Скандалы: Дело в алмазах

06.09 / Астрофизик из NASA допустила возможность путешествий во времени

29.10 / Лукашенко уволил главу МВД Белоруссии

03.12 / Астролог назвала причину появления багровой луны в небе

02.09 / Навальный отравлен «Новичком»

13.07 / Мнение: Тучи над Хабаровском…

03.11 / Коронавирус оказался опаснее для мужчин, нежели для женщин

12.07 / Бывшая жена Аршавина шокировала внешностью после пластики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска