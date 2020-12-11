Генассамблея ООН проголосовала за признание борща украинским национальным блюдом

11.12.2020, 9:03, Разное

Более 110 стран, в том числе члены G7, одобрили резолюцию Генассамблеи ООН о признании борща украинским национальным блюдом. Китай, Россия, Индия и Израиль проголосовали против. Отрицание изобретения борща украинцами теперь может стать основанием для международного уголовного преследования.

Инициатором резолюции совместно выступили делегации США, Литвы и Украины. Они назвали узурпацию борща русскими поварами преступлением против человечности. Виновным в нём, по мнению дипломатов, является министр пищевой промышленности СССР Анастас Микоян, по распоряжению которого украинский борщ был переименован в борщ по-украински, а повара, отказывавшиеся от нового названия, массово расстреливались и отправлялись в концлагеря. По данным международных правозащитных организаций, жертвами «борщевых чисток» стали свыше 2 млн. жителей СССР, в том числе 3,5 млн. крымских татар.

«Они украли у нас сначала борщ, а потом Крым с Донбассом. Нынешние власти России точно следуют в русле политики Сталина. Повар Путина Евгений Пригожин в своих ресторанах не называет борщ украинским, тем самым издеваясь над памятью миллионов жертв «борщевого террора» Анастаса Микояна. Мы требуем ввести против России и отдельных её граждан, оспаривающих изобретение борща украинцами, санкции», — заявил представитель Украины в ООН Тарас Чубенко.