 

ЦБ отозвал лицензию у банка «Онего»

11.12.2020, 8:40, Новости дня

Банк РФ отозвал лицензию на осуществление операций у петрозаводского банка «Онего».

«Лицензия отозвана приказом от 11.12.2020 № ОД-2051 у Акционерного общества Банк «Онего» АО Банк «Онего» (рег. № 2484, г. Петрозаводск, далее – Банк «Онего»). По величине активов кредитная организация занимала 308-е место в банковской системе Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Банк РФ принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Банк «Онего» «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций; допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Деятельность Банка «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов.

Кроме того, кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж», – отмечается на сайте регулятора.

В Банк «Онего» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам), за исключением случаев, определенных главой 2.1 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Выплата вкладов производится государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов.



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