 

Минобороны заявило о планах по дискредитации «Спутника V» за рубежом

11.12.2020, 8:40, Новости дня

За рубежом хотят дискредитировать российскую вакцину от коронавируса и выделяют на это средства, однако это не повлияет на ее эффективность, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нам детально известно, какие сегодня средства и ресурсы брошены из-за рубежа на дискредитацию в мире и в РФ отечественной вакцины», – цитирует ТАСС генерал-майора.

По его словам, в соцсетях и финансируемых на зарубежные гранты русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия «псевдоаналитических «расследований» и лжесвидетельств «очевидцев» о якобы опасности российской вакцины». 

При этом Конашенков отметил, что этот «информационный саботаж» не повлияет на эффективность российских вакцин. 



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