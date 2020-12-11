Политолог: Путин уже передал Европе свое решение по Белоруссии

11.12.2020, 8:38, Разное

Российский политолог Виталий Третьяков считает, что в связи с этим президент Белоруссии Александр Лукашенко будет пытаться как можно сильнее отсрочить крах своей власти и усидеть на своем кресле хотя бы часть нового срока. Но большинство жителей страны настроены против этого.

Третьяков считает, что действующему режиму поддержки ждать неоткуда. У избранного президента США Джо Байдена после инаугурации будет много других забот, в Евросоюзе намерены продолжить санкционное давление на официальный Минск, а Москве не так важно, кто находится у власти. Но специалист считает, что президент России Владимир Путин не собирается отдавать “младшего брата” под влияние Запада с Лукашенко или без него. По мнению аналитика, российский лидер уже поделился своей позицией с представителями ЕС.

Политолог опасается, что это может привести к усилению антироссийских настроений среди белорусских граждан. Он считает, что ради стабилизации ситуации Кремль планирует взять под своё крыло любой новый режим, который придёт к власти после конституционной реформы и отставки Александра Лукашенко.

Но Батька так просто не сдастся. Несмотря на безысходное положение он еще попытается набрать политические очки, к примеру – присвоив себе заслуги по созданию в Белоруссии еще одной атомной электростанции.