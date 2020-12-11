Ставшая иудейкой внучка Высоцкого родила седьмого ребенка

11.12.2020, 8:36, Разное

Внучка советского поэта Владимира Высоцкого, вышедшая замуж за ортодоксального еврея, родила седьмого ребенка. Сама она была одним из пятерых детей у сына артиста.

После послабления визового режима дети Высоцкого от первого брака сразу же переехали в США. Позднее к ним приехала мама поэта и его первая супруга. После внучка советского артиста решила связать свою жизнь узами брака с ортодоксальным евреем из Одессы Шломо Теплицки.

Поскольку супруг внучки Высоцкого был очень набожным человеком, Наталье пришлось принять иудаизм и сменить имя на Нааму. Стоит отметить, что в иудаизме использование контрацепции строго запрещено. Поэтому в семье Натальи насчитывается уже семеро детей, один из которых родился не так давно.