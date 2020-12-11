 

В США определили возможных кандидатов на первоочередную вакцинацию

11.12.2020, 7:48, Новости дня

Более 15,5 млн медицинских работников в США, находящихся в контакте с пациентами, а также около 2 млн пациентов домов престарелых и обслуживающий персонал этих учреждений могут претендовать на первоочередную вакцинацию от коронавируса, говорится в исследовании некоммерческой организации The Kaiser Family Foundation.

«В соответствии с рекомендациями центров по контролю и профилактике заболеваний, эти 17,6 млн взрослых, что составляет 7% от общей численности населения США, могли бы претендовать на приоритет при вакцинации в условиях, когда первые партии вакцины доставляются в разные штаты», – передает ТАСС со ссылкой на CNN текст исследования.

Как отметили эксперты The Kaiser Family Foundation, в разных штатах число медиков, находящихся в непосредственном контакте с пациентами, различно: в штате Вашингтон они составляют 4% от общей численности населения, а в штате Северная Дакота – 10%. Наибольшее число тех, кто может претендовать на первоочередную вакцинацию, по их оценкам, проживает в Калифорнии – 1,7 млн человек, а также в штатах Техас (1,3 млн) и Нью-Йорке (1,2 млн).

Напомним, в начале ноября в прогнозе Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон утверждалось, что даже если в США провести массовую вакцинацию населения, число жертв коронавируса в стране к апрелю может превысить 500 тыс. человек.



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