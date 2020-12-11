Выступления в Лиге Европы “Заря” завершила поражением

11.12.2020, 7:34, Новости дня

Выступления в группе G футбольной Лиги Европы “Заря” из Луганска завершила поражением португальской “Браге”. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Игра проходила в Португалии 10 декабря и турнирного значения для украинской команды не имела – “Заря” ранее потеряла шансы попасть в плей-офф весной, а “Брага” уже завоевала это право.

В первом тайме луганская команда смотрелась очень хорошо, создала ряд голевых моментов, но не реализовала их. Во второй половине поединка мяч в свои ворота забил игрок украинской команды Йоэль Абу Ханна (61 мин.) и в чужие ворота – только что вышедший на замену игрок “Браги” Рикарду Орта (68 мин.).

Итоговый результат – 2:0 в пользу португальцев.

“Заря” заняла в своем квартете Лиги Европы третье место с шестью очками. Группу выиграл английский “Лестер”, который украинская команда обыграла в предыдущем туре.