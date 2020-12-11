 

В Британии оценили учения российских ядерных сил

11.12.2020, 7:28, Новости дня

Британский таблоид The Daily Mail сообщил о тренировке российских ядерных сил, сопроводив материал словами о «подготовке к ядерной войне» и «обострении напряженности в отношениях с Западом». Публикация вызвала живой отклик читателей в комментариях.

«Эти надоедливые русские. Как они смеют проводить военные учения, как и любая другая страна в мире, и как они смеют постоянно приближать свои границы к НАТО?» – сыронизировал пользователь illuminated_one.

«Ничего удивительного в этом нет. Любая страна проводит военные испытания», – передает РИА «Новости» слова Mummy Badgers.

«Я не видел каких-либо рассказов об агрессии Великобритании, когда Королевский флот провел пуск (баллистической ракеты) Trident D5 в 2016 году, или США, когда они запустили четыре таких же почти год назад. Странно это», – указал lestera1.

«США ежегодно проводят испытания нескольких межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проводят учебные бомбардировки. Нет причин возмущаться, когда мы делаем то же самое», – сообщил Hollow81.

«Как насчет заголовка, рассказывающего нам о военных кораблях США, патрулирующих Черное и Китайское моря, или о самолетах НАТО, летающих вдоль российской границы?» – задался вопросом Poppy Clarke.

Напомним, в среду Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ в ходе тренировки ядерных сил провели запуск двух баллистических ракет, а также нескольких крылатых ракет, учения проводились под руководством президента Владимира Путина.



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