 

Михаил Ефремов отказал супруге в подписании доверенности на банковскую ячейку

11.12.2020, 6:52, Разное

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяную езду, приведшую к смерти человека, пока не собирается давать супруге генеральную доверенность на распоряжение своими средствами. На сегодняшний день Софья Кругликова может управлять лишь счетом, на котором лежит сумма в размере 5-6 миллионов рублей.
До ДТП у Ефремова и Софьи Кругликовой в семье был разлад, а после суда она попыталась с помощью адвокатов завладеть его имуществом в виде квартиры в центре столицы, дома в Юрмале и банковской ячейки, где хранятся основные накопления актера.

Супруга артиста может опасаться того, что Михаил Ефремов раздаст все имущество трем детям, а ее оставит без средств к существованию. Так, ранее его дочь Анна-Мария от Ксении Качалиной переехала к бабушке Алле Покровской. А кроме нее у актера есть еще два ребенка. Две недели назад представители Софьи Кругликовой уже пытались повторно получить доверенность, но им этого сделать не удалось.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.10 / Влад Топалов признался, что встает по утрам ради сына Майкла

16.10 / Мнение: На Украине был кондитер, в Грузии любитель галстуков, в Армении… вы не поверите!

16.08 / Мнение: Мотивация без короны

03.09 / Суд в Минске оштрафовал протестующих за «вытаптывание асфальта»

27.07 / Мнение: За кадром “Олимпии” Мане

17.08 / Случаи похищения людей инопланетянами

12.11 / Месть Мученицы – Личное мнение

20.11 / С любовью от Джорджа, Луи и Шарлотты: Елизавета II и принц Филипп с подарком от правнуков на новом портрете

08.08 / Заявление Лукашенко про Крым возмутило белорусов

07.08 / Ученые опровергли слухи об отсутствии головы Рафаэля Санти в его гробнице

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска