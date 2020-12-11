Михаил Ефремов отказал супруге в подписании доверенности на банковскую ячейку

11.12.2020, 6:52, Разное

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за пьяную езду, приведшую к смерти человека, пока не собирается давать супруге генеральную доверенность на распоряжение своими средствами. На сегодняшний день Софья Кругликова может управлять лишь счетом, на котором лежит сумма в размере 5-6 миллионов рублей.

До ДТП у Ефремова и Софьи Кругликовой в семье был разлад, а после суда она попыталась с помощью адвокатов завладеть его имуществом в виде квартиры в центре столицы, дома в Юрмале и банковской ячейки, где хранятся основные накопления актера.

Супруга артиста может опасаться того, что Михаил Ефремов раздаст все имущество трем детям, а ее оставит без средств к существованию. Так, ранее его дочь Анна-Мария от Ксении Качалиной переехала к бабушке Алле Покровской. А кроме нее у актера есть еще два ребенка. Две недели назад представители Софьи Кругликовой уже пытались повторно получить доверенность, но им этого сделать не удалось.