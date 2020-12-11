 

Татьяна Навка показала исхудавшего супруга Анастасии Заворотнюк

11.12.2020, 6:52, Разное

Российский призер Олимпийских игр Татьяна Навка во время подготовительных тренировок к ледовому шоу продемонстрировала похудевшего мужа Анастасии Заворотнюк актера Петра Чернышева. Соответствующий ролик она опубликовала в Instagram.
Сейчас пара активно готовится к выступлению в рамках новогоднего сезона, где Татьяна Навка представит телезрителям новые ледовые шоу. Ее партнером в этот раз выступил Петр Чернышев, у супруги которого медики диагностировали глиобластому — злокачественную опухоль мозга.

Поскольку Петр Чернышев редко появляется на публике, его исхудавший вид удивил подписчиков Татьяны Навки. На видео муж Анастасии Заворотнюк просит ушить костюм, в котором ему предстоит выступать из-за слишком большого размера. Пользователи Сети согласились с ним, ведь 49-летний актер слишком сильно похудел.



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