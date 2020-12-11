Азербайджанцам запретили въезд в Россию за несанкционированную акцию в Петербурге

11.12.2020, 6:34, Новости дня

Затормозивших движение на Невском проспекте в Петербурге участников акции, посвященной конфликту в Нагорном Карабахе, привлекли к административной ответственности и запретили им въезд в Россию, сообщили СМИ.

Как пишет издание «Фонтанка», десятерым ранее задержанным гражданам Азербайджана в возрасте от 21 до 31 года вменялось «участие в несанкционированных собрании, митинге, повлекших создание помех функционированию транспортной или социальной инфраструктуры».

Помимо этого, некоторых из компании привлекли к административной ответственности по статьям о перевозке людей вне кабины автомобиля, неправильно выполненной тонировке, управлении машиной без страховки, нарушении правил применения ремней безопасности и по ряду других.

Девятерым из них запретили въезд в Россию на три года, а еще одному – на пять лет. Кроме того, им аннулировали разрешения на временное проживание и виды на жительство из-за выявленных нарушений миграционного законодательства.

Посвященная военному конфликту акция состоялась на проезжей части Невского проспекта в начале ноября. Из-за нее движение по магистрали было временно затруднено. Участниками мероприятия стали азербайджанцы, которые кричали «разные лозунги в поддержку агрессии против Нагорного Карабаха».

Напомним, в июле Министерство внутренних дел заявило, что намерено пресекать все межнациональные драки и беспорядки и предупредило зачинщиков о недопустимости подобных случаев.