 

Освобожденные из тюрьмы в Ливии Шугалей и Суэйфан вернулись в Россию

11.12.2020, 6:34, Новости дня

Освобожденные в Ливии россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан находятся в России, сообщил член Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

«Граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан точно находятся в России. Все закончилось. Спецоперация по их освобождению завершена», – передает РИА «Новости» слова Малькевича.

Ондобавил, что расскажет в пятницу обо всем, о чем «удалось переговорить с Максимом».

Ранее стало известно об освобождении сотрудников российского Фонда защиты национальных интересов – это социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, которые были арестованы силами ПНС в Триполи в мае 2019 года. В четверг они вылетели домой. Как сообщили в руководстве Фонда защиты национальных интересов, Шугалей и Суэйфан занимались в Ливии исключительно социологическими опросами, изучая в воюющей стране гуманитарную, культурную и политическую обстановку.

Правительство Сараджа ранее утверждало, что россияне якобы добивались встречи с сыном Муаммара Каддафи – Саифом аль-Исламом, а также пытались повлиять на объявленные ПНС первые президентские выборы в стране. Голосование, напомним, должно было пройти весной 2019 года и тогда об участии в борьбе за президентский пост объявил Саиф аль-Ислам Каддафи, также предполагалось, что баллотироваться будут и Сарадж, и Хафтар.

Агентство Bloomberg в декабре 2018-го утверждало, что сын убитого лидера Джамахирии обращался за поддержкой к российскому руководству – но в Кремле и МИД РФ эту информацию опровергли. Сам Саиф аль-Ислам, как сообщается, с прошлого года укрылся на территории, контролируемой армией Хафтара.

Отметим, еще в июле Россия получила письменные заверения ПНС Ливии в том, вопрос с россиянами будет решен в ближайшее время.



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