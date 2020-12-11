Гонконг отменил безвиз для американских дипломатов

11.12.2020, 6:34, Новости дня

Власти Гонконга отменили безвизовый режим для владельцев американских дипломатических паспортов вслед за введением Пекином ответных санкций против США.

«Данная мера начинает действовать немедленно», – передает ТАСС заявление правительства этого специального административного района КНР.

«После вступления меры в силу владельцы дипломатических паспортов США должны будут получать визу перед посещением Гонконга, если они не находятся в транзитной зоне. Им следует подать заявления на получение визы в китайское дипломатическое и консульское представительство», – отмечается в постановлении.

В ноябре парламент Китая принял резолюцию, в соответствии с которой патриотизм является обязательным требованием ко всем членам Законодательного совета Гонконга. После этого власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных законодателей.

Напомним, руководство Соединенных Штатов объявило санкции против членов Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, сообщил американский минфин. Санкции ввели против 14 граждан Китая, эти меры вводятся в связи с ситуацией вокруг Гонконга.