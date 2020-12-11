Мнение: О шокирующих подробностях про жизнь и здоровье Путина

11.12.2020, 6:02, Разное

Чем ближе 2021 год, тем больше неизвестных ранее подробностей из частной жизни российского президента Владимира Путина раскрываются. Включая и самые проверенные данные относительно нынешнего состояния его здоровья. Последние вызывают тревогу в массах и шевеления в верхах. По косвенным признакам можно судить, что ситуация накаляется…

Например, совершенно из ряда вон выходящих событий – грандиозная выволочка главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, которую публично устроил Владимир Путин на рутинном совещании с членами правительства. Причём оправдаться министру он даже не дал ни малейшего шанса.

Тут самое интересное, что Дмитрий Патрушев – не просто министр, а сын Николая Патрушева, многолетнего напарника и давнего друга нынешнего президента, занимающего после ухода из кресла директора ФСБ пост секретаря Совбеза. А с детьми таких людей подобным образом себя не ведут без веских оснований. Каковыми вряд ли является довольно заурядный рост цен на продукты питания.

Выходит, у Владимира Путина были совсем другие причины и мотивы наезжать на министра, которого некоторые прочили едва ли не в преемники?

Безусловно. По одной из версий, это – чёрная метка самому Николаю Патрушеву, сделавшему не ту ставку. Якобы, за всеми сенсационными сливами неизвестных ранее подробностей о жизни Путина … стоит экс-директор ФСБ Николай Платонович Патрушев. Более того, самому Владимиру Путину об этом известно. Об этом сообщает один интересный телеграм-канал. То есть, публичное унижение сына Николая Патрушева может свидетельствовать не только о том, что мосты между многолетними друзьями сожжены, но и о новом витке противостояния в высших политических кругах России в период трансфера.

Впрочем, справку на Патрушева-младшего Владимиру Путину подготовила та же ФСБ России. Сомнительно, чтобы такая организация слепо подставила своего бывшего руководителя: не те там традиции. И значит кто-то пытается перевести стрелки, а сам факт выволочки может означать вину Дмитрия Патрушева в чём-то совсем другом. О чём и его отец знает.

В любом случае грызня в верхах явно обостряется. И, видимо, неспроста. То есть, получается, что все слухи о здоровье Владимира Путина таки имеют под собой основания?