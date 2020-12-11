 

Австралия отказалась от местной вакцины от COVID из-за ложных тестов на ВИЧ

11.12.2020, 5:40, Новости дня

Власти Австралии отменили заказ стоимостью в 1 млрд долларов на 50 млн доз местной вакцины против COVID, участники испытания которой получили ложно положительные тесты на ВИЧ-инфекцию, сообщили СМИ.

Как пишет газета Sidney Morning Herald, разработка вакцины велась в Университете Квинсленда в сотрудничестве с биотехнологической компанией CSL. В понедельник специалисты проинформировали федеральное правительство о результатах клинических испытаний, – передает РИА «Новости».

По словам премьер-министра Скотта Моррисона, комитет национальной безопасности правительства страны решил отменить сделку из-за опасений, что информация о ВИЧ-инфекции подорвет доверие населения к программе вакцинации.

При создании вакцины австралийский ученые использовали платформу, содержащую фрагменты шиповидного белка ВИЧ. Как сообщил источник, знакомый с проведением клинических испытаний, хотя этот фрагмент не представляет «абсолютно никакого риска для здоровья людей», у некоторых добровольцев в ответ на него начали вырабатываться антитела.

Главный санитарный врач страны Брендон Мерфи отметил, что в начале исследований риск ложно положительных тестов на ВИЧ оценивался как чрезвычайно низкий. «Все были очень удивлены неожиданным преобладанием ложно положительных результатов», – сказал он.

Премьер отметил, что правительство заранее «распределило риски», заключив несколько сделок по вакцине, в том числе на препарат Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Напомним, 8 декабря завершилась третья фаза клинических испытаний вакцины от COVID-19 британской фармацевтической компании AstraZeneca, сообщил Оксфордский университет. Эффективность вакцины, как заявлено, составила 62,1%-90,0% в зависимости от дозировки.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / Маас в Европарламенте заявил, что переговоры в нормандском формате идут медленно и нелегко

07.10 / Глава Совета Нацбанка Данилишин снялся с конкурса на президента Нацакадемии наук

05.10 / Связь 5G невозможна без FN5G

02.11 / При Трампе Германии приходится с США нелегко, но с Байденом будет не лучше

04.11 / Independent – Канье Уэст признал поражение и намекнул на участие в выборах 2024 года

10.07 / Смартфон Redmi K30 5G резко упал в цене в Китае

07.07 / Шмыгаль: Отставка Смолия была несколько эмоциональной. Не хочется использовать другие слова

08.12 / Фукс рассказал, когда Кернес намерен вернуться домой

10.07 / Мнения: Святая София стала символом грядущих больших перемен

04.09 / Турция и Греция проведут переговоры по ситуации в Средиземном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска