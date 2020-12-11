Процесс по делу Саркози завершился во Франции

11.12.2020, 5:40, Новости дня

Процесс по «делу о прослушках» с участием бывшего президента Франции Николя Саркози закончен, решение будет вынесено 1 марта, сообщили СМИ.

«Я все еще верю в правосудие в нашей стране», – передает РИА «Новости» слова Саркози в его заключительном выступлении на слушаниях.

В числе обвиняемых по этому делу также адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для них прокуратура потребовала четыре года тюремного заключения, два из них условно.

Слушания, начавшиеся 23 ноября, завершились в четверг выступлением защиты экс-президента, а также Эрзога и Азибера, передает ТАСС.

По версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L’Oreal. Следствие располагает несколькими тысячами записей перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему.

Саркози, занимавший пост президента Франции с 2007 по 2012 год, обвиняется в коррупции и торговле влиянием. По этим статьям ему могут грозить до десяти лет тюрьмы и штраф размером до 1 млн евро.

Напомним, во вторник прокуратура потребовала приговорить Саркози к четырем годам тюрьмы.