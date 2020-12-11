Дефицит бюджета США вырос на четверть за два месяца

11.12.2020, 4:46, Новости дня

Дефицит американского бюджета в первые два месяца 2021 финансового года (начался 1 октября) вырос на 25,1%, сообщило министерство финансов США.

Увеличение данного показателя связано с ростом расходов в связи с распространением нового коронавируса, передает ТАСС. Согласно опубликованному в октябре докладу Минфина, дефицит бюджета в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил 3,1 трлн долларов (против 984 млн в 2019 финансовом году).

Госрасходы выросли на 47%, до рекордных 6,5 трлн долларов, когда правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые привели к рецессии. Власти выделяли средства на чрезвычайные кредиты для малого бизнеса, а также увеличивали пособия по безработице и стимулирующие выплаты для американцев.

Напомним, в сентябре расходы бюджета США превысили его доходы в августе на 200 млрд долларов, что в три раза больше июльского бюджетного дефицита страны в 63 млрд долларов.