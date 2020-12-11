 

Дефицит бюджета США вырос на четверть за два месяца

11.12.2020, 4:46, Новости дня

Дефицит американского бюджета в первые два месяца 2021 финансового года (начался 1 октября) вырос на 25,1%, сообщило министерство финансов США.

Увеличение данного показателя связано с ростом расходов в связи с распространением нового коронавируса, передает ТАСС. Согласно опубликованному в октябре докладу Минфина, дефицит бюджета в 2020 финансовом году (завершился 30 сентября) увеличился более чем в три раза по сравнению с предыдущим отчетным периодом и составил 3,1 трлн долларов (против 984 млн в 2019 финансовом году).

Госрасходы выросли на 47%, до рекордных 6,5 трлн долларов, когда правительство развернуло масштабную программу по борьбе с последствиями пандемии коронавируса, которые привели к рецессии. Власти выделяли средства на чрезвычайные кредиты для малого бизнеса, а также увеличивали пособия по безработице и стимулирующие выплаты для американцев.

Напомним, в сентябре расходы бюджета США превысили его доходы в августе на 200 млрд долларов, что в три раза больше июльского бюджетного дефицита страны в 63 млрд долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / ЦИК: за поправки в Конституцию проголосовали 57,7 миллиона россиян

14.07 / Экономика: Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

07.08 / Учёные впервые доказали, что даже динозавры болели раком

23.09 / В Грузии следят за российскими учениями «Кавказ-2020»

01.12 / Оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна

27.06 / В Украине за сутки коронавирус обнаружили еще у 948 человек

07.09 / Дело Навального сблизило Париж и Берлин в их отношении к Москве

03.07 / Замглавы Минобрнауки задержана по подозрению в хищении 40 млн рублей

10.08 / Журналистка белорусского издания получила ранение в ходе протестов в Минске

03.08 / Во время археологических раскопок была обнаружена причина последнего оледенения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска