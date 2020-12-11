 

Суточную смертность от COVID-19 в США сравнили с числом жертв теракта 9/11

11.12.2020, 4:46, Новости дня

Высокая смертность от вызываемого новым коронавирусом заболевания будет наблюдаться в США в течение двух или трех месяцев, одобрение вакцины не приведет к немедленному снижению данных показателей, сообщил директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд.

По его словам, «вероятно, в течение следующих 60-90 дней у нас будет за день больше смертей, чем было при терактах 11 сентября или в Перл-Харбор». «Реальность такова, что одобрение вакцины на этой неделе не повлияет на это, думаю, в ближайшие 60 дней», – передает ТАСС слова Редфилда на интернет-семинаре, организованном американским Советом по международным отношениям.

Говоря о причинах высокой смертности в США от вызываемого новым коронавирусом заболевания, директор ЦКПЗ отметил, что у многих американцев есть различные хронические болезни, а «30% населения страдают от ожирения». Редфилд также заострил внимание на том, что в разных странах «к рекомендациям в сфере здравоохранения относятся с разной степенью бдительности». Директор ЦКПЗ констатировал, что в США, возможно, не соблюдают «столь же тщательно» предписания медиков, как в Германии или Южной Корее.

Редфилд подчеркнул, что одной из задач для властей США является проведение общественной кампании с целью повысить доверие населения к вакцинации от коронавируса.

Напомним, ранее в пятницу профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при минздраве США рекомендовал руководству управления одобрить обращение компаний BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.



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