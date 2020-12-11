Мнение: О журнале “Знание-сила”

11.12.2020, 4:16, Разное

Товарищ kommari о журнале "Знание – сила"

"Советские привычки уходят плохо – постарался тоталитаризм, чего уж там. Так вот и привык читать хорошие книги, смотреть хорошие фильмы, интересоваться тем, от чего богаче не станешь. В том числе и читать научно-популярные журналы.

Поэтому даже и сейчас при возможности нахожу журналы, которые читал много лет назад. "Знание – сила", "Наука и жизнь", и пробую их читать.

Правда, вот скачал тут 11-й номер "Знание-сила" за прошлый, 2019 год, и заметил с грустью, что не тот стал журнал, который я помнил.

Или, точнее, остался таким, каким я запомнил в его "перестройку", когда он, вместе с другими советскими журналами, занялся поливанием помоев на страну, которая вырастила миллионы его читателей.

Вполне предсказуемо после уничтожения этой страны сотнитысячные тиражи упали до нынешних 4500.

Ну так вот, №11. Борьба с СССР не утихает.

В статье "Долгий выход из лабиринта" директор московского Музея Гулага Р.В. Романов, жуликоватый молодой человек, знакомый тем, кто смотрел цикл программ на канале "Плохой сигнал", долго и подробно рассказывает о том, как креативно он и его сотрудники на бюджетные деньги стараются донести до приводимых туда детишек и постарше про ужас и страх Страны Советов. Не только же братьям-украинцам музеи Голодомора!

Сразу после статья некоего Александра Волкова "Новая победа Советской власти, или Конец истории" как бы про историка С.Ф.Платонова, но на самом деле про ужас и страх, которые творили советские коммунисты в Академии Наук.

Конечно, в заметке про юбилей Норберта Винера нужно было напомнить про лженауку-кибернетику в СССР – в "Философском словаре" ведь было так написано в 1954-м году, то есть моментально в Гулаг отправили всех советских кибернетиков.

В общем, за 30 лет в журнале изменилось мало (какие-то статьи не про наш советский ужас-ужас, конечно, тоже есть, но не очень высокого уровня, плюс чутким взглядом заметил много т.н. "джинсы" – скрытой рекламы).

Все это у меня, человека виды видавшего, вызвало только легкое пожатие плеч, и я бы даже и не стал писать про этот журнал, от которого осталась только тень того советского журнала, прихода которого я мальцом ждал с нетерпением, кабы не буквально только что увиденное сегодня в Телеграме.

"Журнал "Знание – Сила" выселяется из своего нынешнего здания в никуда. Остаётся от редакционной жизни размером почти в сорок лет много книг и старых журналов. Если их не разобрать к концу этой недели (!), они отправятся на помойку. Пожалуйста, приходите, разбирайте, спасите, что ещё возможно спасти. Адрес – Москва, ул. Кожевническая, д. 19, строение 6. Палаты XVII века".

Некая ирония во всем этом есть, согласитесь."

https://kommari.livejournal.com/3414179.html

Дома до сих пор сохранились подшивки этого журнала еще советских времен. Некоторые статьи из него и сейчас можно с интересом читать. Среди журналов тех лет, он выглядел одним из наиболее серьезных и научных. "Техника-молодежи" была попроще и доступней, как и "Вокруг света".

Ну а так конечно журнал деградировал задолго до 2019-го года. Лет 5 назад попался в руки один номер, полистал, закрыл и более желания приобщаться не возникало. Уровень там конечно не тот, что раньше. Ну а с другой стороны, чего ожидать, если научная картина мира нынче не в чести.

PS. Ну а книги и журналы конечно рекомендую разбирать. Жил бы в Москве, сам наведался, наверняка там немало годноты есть.