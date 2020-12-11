 

Путин: Ивана Сафронова преследуют за действия на посту советника главы Роскосмоса

11.12.2020, 4:02, Разное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) прокомментировал дело бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Трансляцию вело агентство «РИА Новости».

Президент заявил, Сафронова «осудили» не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в Роскосмосе (Сафронов является фигурантом дела о госизмене и находится в статусе обвиняемого, вина которого еще не доказана и которого не осуждали по делу — ред.).

«Сафронов, он кто такой, что такое, напомните […]. Ну, его же осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность профессиональную, а за период его работы в качестве советника главы „Роскомоса“», — пояснил Путин, добавив, что «насколько он знает», эту информацию Сафронов «передавал одной из европейских спецслужб». «За это, а не за работу в „Коммерсанте“, откуда он уже ушел», — уверил президент. Песков позже уточнил, что Путин оговорился, когда сказал, что Сафронова «осудили».

«Госизмена — тяжкое преступление, как предательство. Это предательство своего народа, и предатели должны понести тяжелое наказание, — продолжает Путин. — Другое дело, если речь идет об использовании информации, которая есть в свободном доступе, которая уже не является секретной […], ну конечно, тогда это полная чушь».

В пресс-службе Роскосмоса РБК заявили, что по-прежнему утверждают, что дело о госизмене в отношении Ивана Сафронова никак не связано с его работой в госкорпорации.

Журналиста Ивана Сафронова задержали и арестовали по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ) 7 июля, он почти пять месяцев находится в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Следствие уверяет, что Сафронов был завербован еще восемь лет назад «для негласного сотрудничества с чешской спецслужбой — Управлением по связям с заграницей и информацией, подконтрольной, в свою очередь, спецслужбам США».

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Силовики отрицают связь между обвинениями в госизмене и журналистской деятельностью Сафронова, хотя сам Сафронов связывает обвинение именно с этим.

Источник: Новая газета



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