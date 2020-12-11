 

Mastercard и Visa прекратили сотрудничать с порносайтом Pornhub

11.12.2020, 3:52, Новости дня

Крупнейшие в мире компании по обслуживанию кредитных карт Mastercard и Visa запретили использование своих инструментов на крупнейшем мировом порносайте Pornhub, который подозревается в размещении роликов с насилием над подростками, сообщили СМИ.

Как пишет газета New York Times, поводом для разрыва отношений послужил опубликованный в начале декабря материал издания, в котором говорилось, что на сайте Pornhub размещаются видео с участием девочек-тинейджеров, которые стали жертвами насилия или торговли людьми. Обе компании начали отдельные расследования изложенных в публикации фактов.

«Расследование подтвердило нарушение наших стандартов, запрещающих размещение незаконного контента на этом сайте», – передает РИА «Новости» заявление Mastercard.

Visa также подтвердила, что уведомила финансовые структуры, обслуживающие компанию MindGeek, дочкой которого является Pornhub, о необходимости приостановить платежи через свою систему.

Руководство Pornhub в связи со скандалом заявило о «безусловной приверженности к борьбе с материалами сексуального насилия над детьми». Сайт назвал себя флагманом отрасли по созданию политики безопасности, позволяющей выявлять и удалять такие материалы.

Напомним, в марте Pornub открыл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии. Также сайт обещал жертвовать часть доходов с платформы Modelhub для помощи Италии на время вспышки коронавируса.



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