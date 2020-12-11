WhatsApp обвинил компанию Apple в антиконкурентном поведении

11.12.2020, 3:50, Новости дня

Представителям компании WhatsApp не понравились новые ярлыки, которые появляются в результате реализации новой политики конфиденциальности Apple. Последний требуют от разработчиков, чтобы те раскрыли информацию о сборе личных данных пользователей.

В результате мессенджер WhatsApp опубликовал обвинения по адресу «яблочной» компании в антиконкурентном поведении. Там посчитали, что ярлыки должны быть единообразными, но после нововведений Apple это уже невозможно.

Со своей стороны, представители компании Apple пояснили, что просто хотели упростить ярлыки, а на право завладеть личными данными пользователей и не думали посягать. Тем более, производитель электроники не воспринимает обвинений в неконкурентном поведении на рынке.