 

Мнение: Отеческая забота

11.12.2020, 3:26, Разное

После того, как вчера Путин обратил внимание на высокие цены на продукты, правительство немедленно взяло под козырек и предприняло титаническое усилие – бизнесу рекомендовано ограничить цены на подсолнечное масло и сахар: "…Власти рекомендовали бизнесу придерживаться определенного уровня розничных цен на подсолнечное масло и сахар: не более 110 рублей (за литр) и 45 рублей (за килограмм) соответственно. Об этом сообщили источники РИА Новости…"

Ларчик с заботой о народе открывается, по всей видимости, до банального просто: 17 декабря у Путина пресс-конференция, совмещенная с прямой линией, которую он будет проводить удаленно из своего подвала. А потому нужно создать благоприятный фон и видимость заботы о народишке. Как он там, болезный?

Поэтому и рекомендации про ограничение цен. Скорее всего, через относительно короткое время – два-три месяца – бизнес придет со своей челобитной и слезно попросит убрать ограничения. Что логично: экономика и так в коме, проявлять социальную ответственность за свой счет долго не получится. И ограничения тихо и без помпы снимут. Не впервой. Пресс-конференция пройдет, а потому изображать заботу о людишках более не потребуется.

Источник: Эль Мюрид



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