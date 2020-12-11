Мнение: США и дальше готовы финансировать войну на Донбассе

11.12.2020, 3:22, Разное

США и дальше готовы финансировать войну на Донбассе

Члены Палаты представителей Конгресса США во вторник, 8 декабря, большинством голосов поддержали законопроект об оборонном бюджете на финансовый 2021 год. Емкий документ, который появился на свет в итоге согласования версий законопроекта, предложенных Сенатом и Палатой представителей, содержит, в том числе, расходы на военную помощь Украине и расширение санкций против проекта "Северный поток-2".

Да, да, вы абсолютно правильно меня поняли, блокирование строительства газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» – это прерогатива оборонного ведомства США. Речь идет не об экономике и даже не о политике. Речь идет именно о безопасности США, угрозу которой, судя по всему, и представляют российские трубопроводы.

В частности, законопроект предусматривает санкции за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода. Как-то так.

Учитывая тот факт, что возня вокруг российских газопроводов идет уже не первый год, куда интереснее разобраться с другой расходной статьей бюджета американского оборонного ведомства. Палата представителей американского Конгресса одобрила предоставление Украине военной помощи в размере $250 млн в рамках военного бюджета США на 2021 финансовый год.

Сам факт, что расходы на вооружение для ВСУ включены в бюджет США, уже говорит о многом. В любом случае, ни о какой самостоятельности и независимости не может идти и речи.

Для чего Украине военная помощь? Она с кем-то ведет войну? Кроме войны с народом Донбасса в других военных конфликтах Украина не замечена. Тогда зачем официальному Киеву оружия на четверть миллиарда долларов? Для убийства мирных жителей непризнанных республик? В общем, вопросов больше, чем ответов на них.

Неоднократно официальные представители США разных чинов и рангов, включая действующих президентов, говорили о том, что сделают все возможное для того, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе. В определенные моменты американцам даже удавалось создать видимость некой миротворческой деятельности, которая должна была привести к определенному результату. Однако, чем чаще Америка вмешивалась в происходящее на Юго-Востоке Украины, тем интенсивнее разгорался конфликт, который вроде как должен был постепенно сойти на нет. Скорее всего, работа с руководством Украины велась одновременно в двух плоскостях. На официальном, публичном уровне руководство США всячески журило руководство Украины, указывая ему на необходимость перевода конфликта исключительно в дипломатическое русло, тогда как негласно, без объективов видеокамер и микрофонов, президенту «независимой» Украины давались совершенно другие указания.

В любом случае, на Донбассе продолжают гибнуть люди, а, следовательно, большинство мероприятий, направленных на умиротворение сторон, оказались неэффективными. Наверное, именно поэтому политики США решили получше вооружить украинских карателей. Хорошо вооружённые бойцы ВСУ наверняка безропотно прекратят огонь и отойдут от линии соприкосновения, строго следуя достигнутым ранее договоренностям.

Бред, однозначно бред. Когда хотят, чтобы стороны конфликта прекратили свое противоборство, их не вооружают, а разоружают. Любое оружие, даже надежно спрятанное в чехол, рано или поздно начинает стрелять. Не стоит слушать басни о том, что оружие разделяется на «оборонительное» и «наступательное». Данная грань весьма условна, ибо любое оружие, повторюсь, любое, убивает. Вооружая армию Украины, американские политики совершенно осознанно подталкивают Киев к эскалации конфликта на Донбассе. И данный конфликт интересен США не в контексте восстановления территориальной целостности Украины, а в качестве механизма воздействия на Россию, направленного, в том числе, и на истощение экономики нашей страны.

Руководство США крайне заинтересованно в том, чтобы мир вновь стал однополярным, и единственной силой в нем, силой, которой дозволено вершить судьбы государств и их правителей, оставалась именно Америка. Именно поэтому на территориях, прилегающих к России, время от времени вспыхивают локальные военные конфликты, которые затрагивают геополитические интересы нашей страны. Чем сильнее будет связана «по рукам и ногам» Российская Федерации, чем глубже она повязнет в локальных конфликтах с участием союзных государств, тем вольготнее на геополитической арене будут чувствовать себя Соединенные Штаты.

Но если выгода США очевидна и понятна, то вопрос выгоды от участия в подобном Украины остается открытым. Кто-то скажет, что хорошо вооруженные солдаты ВСУ, которых пошлют в атаку на оборонительные рубежи непризнанных республик, не будут погибать? Отнюдь, это не так. Любое обострение конфликта на Донбассе заканчивается вереницей гробов, которые следуют из прифронтовой зоны вглубь Украины. За что погибают эти люди? За будущее Украины? Но разве есть у такой страны будущее? У страны, население которой гонят на убой ради того, чтобы американские президенты могли заявлять о том, что США являются единственной неоспоримой силой, которая устанавливает и контролирует мировой порядок?

Алексей Зотьев

https://asd.news/articles/voyna/ssha-i-dalshe-gotovy-finansirovat-voynu-na-donbasse/ – цинк

Разумеется готовы. С 2014-го года пишу, что надежды тех, кто всерьез полагал, что США "устанут от Украины" и сами куда-то уйдут, к реальности отношения не имеют. Люди просто занимались самообманом. Такие активы никто просто так не отдает.