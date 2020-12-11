 

“Дни.ру” раздают подарки: серебряные серьги с аметистами

11.12.2020, 3:18, Разное

Потрясающие серебряные серьги с аметистами могут стать вашими. Они будут идеальным дополнением к новогоднему образу.

“Дни.ру” и “теле-интернет магазин Ювелирочка” подобрали самый красивый вариант специально для вас.

Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

  • Подпишитесь на “Дни.ру” в “Инстаграме”.
  • Поставьте лайк этой публикации.
  • Отметьте в комментариях к публикации как можно больше ваших друзей.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 14 декабря в 16.00 в “Инстаграм” – не пропустите! Сережки необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.



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