“Дни.ру” раздают подарки: серебряные серьги с аметистами

11.12.2020, 3:18, Разное

Потрясающие серебряные серьги с аметистами могут стать вашими. Они будут идеальным дополнением к новогоднему образу.

“Дни.ру” и “теле-интернет магазин Ювелирочка” подобрали самый красивый вариант специально для вас.

Чтобы был шанс на победу, достаточно выполнить три простых условия:

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Больше комментариев – больше шансов победить. Итоги конкурса подведем 14 декабря в 16.00 в “Инстаграм” – не пропустите! Сережки необходимо будет забрать из нашей редакции в Москве.