Bloomberg – Трамп стал рекордсменом в плане санкций, и Байден продолжит в том же духе

11.12.2020, 3:00, Новости дня

При Дональде Трампе Вашингтон стал применять меры экономического воздействия на другие страны так активно, как никогда не бывало раньше: его администрация подписывала различные санкционные акты в среднем по три раза в сутки, пишет Bloomberg. Как подчёркивается в материале агентства, команда Джо Байдена, быть может, и выражала недовольство по поводу «топорного» использования Трампом санкций, однако эксперты предупреждают: ждать от нового президента США каких-то послаблений не стоит, а одной из его главных целей станет Россия.



Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пользовалась санкциями с рекордной частотой — за время его президентства разнообразные меры экономического воздействия на компании, людей и даже нефтяные танкеры, связанные с Ираном, Северной Кореей, Китаем и Венесуэлой, применялись Вашингтоном в среднем трижды в день, сообщает Bloomberg. По данным агентства, в команде Джо Байдена обещают, что механизмы применения санкций будут досконально изучены и пересмотрены, однако ожидать серьёзного сокращения санкционной активности не приходится: претенденты на высокие посты в администрации избранного президента, пусть и признавая, что им не нравится то, как санкции использовал Трамп, всё же не скрывают, что рассматривают экономические меры как один из незаменимых инструментов во внешнеполитическом арсенале.

Как сообщили Bloomberg осведомлённые источники, назначенный Байденом на должность замминистра финансов Адевале Адейемо планирует организовать масштабную проверку с целью определить, по каким принципам работает управление контртеррористической и финансовой разведки Минфина (TFI); в рамках проверки будут, в частности, изучены реализуемые этим подразделением программы, его кадровый состав и бюджет. «Между тем, убеждённость в том, что санкции остаются ключевым орудием, подчёркивает, насколько важными они стали для внешнеполитического стиля США, который заключается в том, чтобы применять и военную, и экономическую мощь для того, чтобы добиваться желаемого за рубежом, даже когда союзники протестуют, — констатирует обозреватель агентства. — И как бы Байден ни хотел дистанцироваться от решений Трампа, эксперты и наблюдатели говорят, что он скорее всего всё-таки будет применять агрессивный подход своего предшественника».

Администрация Трампа, решительно продвигая его принцип «Америка прежде всего» в плане решения внешнеполитических задач, сумела изобрести целый ряд новых форм экономического воздействия, применяя наряду с самыми обыкновенными санкциями различные пошлины, ограничения на экспорт и «вторичные санкции», все из которых использовались как в отношении противников Вашингтона, так и против его союзников, говорится в материале Bloomberg. Как отметил в интервью агентству бывший старший советник санкционного управления Минфина США Адам Смит, команда Трампа, действуя против Китая и других стран, пользовалась «тройным ударом» из санкций, пошлин и экспортных ограничений, вводимых последовательно.

Как напоминает обозреватель Bloomberg, Трамп не только принял меры в отношении союзника США по НАТО Турции из-за задержания турецкой стороной американского проповедника, но и грозился наказать Германию за участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, он регулярно вводил санкции против китайских чиновников и предприятий, игнорируя предупреждения о том, что экономика КНР слишком крупна и слишком тесно связана с американской, а также без помощи европейских партнёров довёл Иран до полной экономической разрухи, пропустив мимо ушей предостережения о том, что односторонние санкции против Тегерана не будут достаточно эффективными. «Ещё ни разу нам не приходилось видеть администрацию, которая так творчески и будто бы даже выверенно пользовалась бы этим набором инструментов», — описывает подход команды Трампа Адам Смит.

Согласно данным, собранным Bloomberg, администрация Трампа приняла более 3900 отдельных санкционных актов. Особенно «плодотворным» в этом отношении стал 2018 год, когда Вашингтон, выйдя из иранской «ядерной сделки», вернул многие санкции, действовавшие ранее в отношении Тегерана. Как подчёркивает автор статьи, в прошлом ни одна президентская администрация США не подписывала более 700 санкционных актов в год.

Члены команды Байдена, опасаясь раскрывать все карты до его инаугурации, высказываются по поводу того, какие из санкций Трампа они снимут, а какие — нет, весьма туманно, пусть избранный президент и призывал восстановить «ядерную сделку», что потребует ослабления санкций против Ирана, пишет Bloomberg. Тем не менее в своей статье, опубликованной на сайте телеканала CNN в сентябре, Байден заявил, что его администрация «продолжит применять целевые санкции в связи с нарушениями Ираном прав человека, спонсированием им террористов, а также его программой по разработке балистических ракет», цитирует агентство будущего главу государства. А упомянутый Адевале Адейемо в свою очередь заявил по случаю своего назначения, что новое руководство американского Минфина должно будет сохранить акцент на «важнейшей роли ведомства по защите нашей национальной безопасности», что среди прочего подразумевает и «применение санкционного режима, чтобы привлекать к ответственности зловредных игроков».

Критики Трампа говорят, что его администрация применяла санкции слишком «топорно и без разбора», пользуясь ими как универсальным решением для любых внешнеполитических проблем, говорится в материале Bloomberg. Кроме того, санкционное управление Минфина США испытывает дефицит кадров — на протяжении президентского срока Трампа, несмотря на то что применение экономических мер росло в плане объёма и изощрённости, его покинул целый ряд сотрудников, включая руководившего им замминистра Сигала Манделкера; последний ушёл в отставку ещё в октябре 2019 года, но замену ему до сих пор так и не подыскали, пишет обозреватель агентства. По данным Bloomberg, Адейемо в случае своего назначения на пост замглавы Минфина планирует решить кадровые проблемы и рассмотреть вопрос об увеличении бюджета управления.

В целом члены будущей администрации Байдена говорят, что если и будут прибегать к санкциям, то только в согласии с союзниками США и ни в коем случае не против них, пишет автор материала. Среди стран, которые точно окажутся под прицелом нового американского лидера, будут Россия, в отношении которой планируется использовать целевые меры, направленные против «связанных с её президентом Владимиром Путиным олигархов», а также Китай, против которого Трамп вводил санкции единолично, не став сотрудничать со странами, имеющими аналогичные интересы, разъясняет журналист.

По словам бывшего врио замминистра финансов по вопросам контртеррористической и финансовой разведки Адама Шубина, общая стратегия Байдена будет подразумевать более активное стремление к многосторонним альянсам и партнёрствам. «При каждой удобной возможности будут попытки создать единый фронт, чтобы призвать Китай к ответу за его поведение, когда это необходимо», — цитирует Шубина Bloomberg. Как подчёркивает обозреватель агентства, при Трампе Вашингтон применял более «враждебный» подход, ссылаясь на то, что компании волей-неволей станут выполнять требования американцев, так как слишком дорожат доступом к финансовой системе США, чтобы им перечить, — ну а от жалоб на то, что злоупотребление финансовыми мерами может навредить главенствующему положению доллара, чиновники Трампа просто отмахивались.

Главной целью санкций США на сегодняшний момент, пока Байден готовится к инаугурации, остаётся Иран, пишет Bloomberg. Как недавно заявлял глава Госдепа Майк Помпео, при Трампе Вашингтон ввёл 77 отдельных пакетов санкций против 1500 физических и юридических лиц в Иране, что составляет около половины от всех санкционных актов его администрации, и эта кампания сработала, поскольку иранцы «отчаянно пытаются дать понять, что готовы ради ослабления санкций вернуться за стол переговоров».

Эксперты по санкциям говорят, что хотя меры администрации Трампа часто оказывались эффективными, порой они скорее выступали инструментом не разумной экономической политики, а пиара — и администрация Байдена вряд ли будет их так применять, отмечается в материале Bloomberg. «Я не думаю, что санкции будут применять реже — скорее ими будут реже злоупотреблять, — пояснил в интервью агентству бывший посол, заместитель госсекретаря и координатор санкций в Госдепе Дэниэл Фрид. — Санкции будут меньше использоваться лишь как инструмент для того, чтобы дать какой-то сигнал, или чтобы управлять информационным потоком в СМИ — то есть когда санкции вводятся исключительно для того, чтобы показать, что кто-то жёсткий лидер».