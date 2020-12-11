 

США повысили прогноз по урожаю пшеницы в России

11.12.2020, 2:58, Новости дня

Американское министерство сельского хозяйства вновь повысило прогноз по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2020–2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года).

Прогноз в отношении урожая повышен с 83,5 млн тонн до 84 млн тонн, по экспорту – с 38,5 млн тонн до 39 млн тонн. Экспорт из США ожидается на уровне 27 млн тонн, из ЕС – 26 млн тонн, передает ТАСС.

В ноябре США уже повышали прогноз по урожаю и экспорту российской пшеницы. Напомним, РФ имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.09 / В УПЦ КП сообщили о состоянии здоровья Филарета, заболевшего COVID-19

01.09 / Самый длинный ледник на Урале полностью растаял

12.09 / Познер объяснил признание литовскими властями Тихановской президентом Белоруссии

06.10 / Названа сумма ущерба по делу братьев Ананьевых

11.11 / Россия и Турция подписали меморандум о контроле за прекращением огня в Карабахе

30.11 / “Наконец-то”. Разумков выздоровел от COVID-19

17.08 / Известна стоимость нового кроссовера Opel Grandland X в России

08.07 / Пекин предложил США сократить американский ядерный арсенал до уровня Китая

25.08 / Коронавирусом в мире заразились 23,5 млн человек

26.10 / Российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над Словенией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска