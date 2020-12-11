США повысили прогноз по урожаю пшеницы в России

11.12.2020, 2:58, Новости дня

Американское министерство сельского хозяйства вновь повысило прогноз по урожаю и экспорту российской пшеницы в 2020–2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года).

Прогноз в отношении урожая повышен с 83,5 млн тонн до 84 млн тонн, по экспорту – с 38,5 млн тонн до 39 млн тонн. Экспорт из США ожидается на уровне 27 млн тонн, из ЕС – 26 млн тонн, передает ТАСС.

В ноябре США уже повышали прогноз по урожаю и экспорту российской пшеницы. Напомним, РФ имеет все шансы окончательно закрепить за собой звание абсолютного мирового лидера по экспорту пшеницы.