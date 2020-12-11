Посол РФ в США раскритиковал новые санкции Вашингтона

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11.12.2020, 2:58, Новости дня

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал деструктивными и безосновательными новые антироссийские санкции Вашингтона, о которых было объявлено в четверг.

«Налицо очередной недружественный и деструктивный шаг администрации, направленный на углубление кризиса в двусторонних отношениях. Обвинения против российских официальных лиц в якобы нарушении прав человека безосновательны и не выдерживают критики. Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека», – сообщил Антонов, его заявления опубликованы на странице посольства в Facebook.

«Россия неоднократно выступала за отказ от нелегитимных односторонних санкционных мер и возвращение к нормальным межгосударственным отношениям. Они подразумевают равноправный и взаимоуважительный диалог. Ответа на наши инициативы мы так и не получили», – добавил он.

В четверг США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Под ограничения попали в том числе ФК «Ахмат», организация «Абсолютный Чемпионат Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова, ООО «Мегастройинвест», клуб смешанных единоборств «Ахмат» и компания «Чеченские минеральные воды». Также в четверг Британия ввела санкции против трех российских политиков из Чечни за якобы имевшие место нарушения прав человека в отношении представителей нетрадиционной сексуальной ориентации в регионе. Кадыров заявил, что санкции абсурдны и не влияют на развитие региона.



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