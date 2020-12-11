Ученые предупредили о риске падения новогодних елок

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11.12.2020, 2:58, Новости дня

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредили о высоком риске падения елей и декораций, а также их возгорания в регионах РФ при подготовке и проведении новогодних праздников из-за сильных порывов ветра и обледенения.

«В период подготовки и проведения новогодних праздников ежегодно на территории страны регистрируются случаи травматизма людей, в том числе детей, в результате падения на них слабо укрепленных новогодних декораций и елей из-за ветровых нагрузок или обледенения. Также вероятны возгорания таких конструкций, в частности, вследствие нарушения требований безопасности при обращении с пиротехническими средствами», – передает РИА «Новости» слова начальника института Сергея Диденко.

Отмечается, что в прошлом году случаи падения новогодних елей из-за порывов ветра скоростью 21-25 метров в секунду произошли в Иваново, Рязани, Вологде, а также во Владимирской области.

«Оценивая вероятные риски, эксперты института предлагают территориальным органам МЧС и территориальным органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с органами местного самоуправления принять достаточные меры по обеспечению безопасности населения в местах гуляний в период подготовки и проведения новогодних праздников», – отметили во ВНИИ ГОЧС.

Напомним, 9 декабря главную новогоднюю елку страны срубили в Подмосковье.



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