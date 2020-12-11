Стала известна цена 49-дюймового монитора AOC AGON AG493UCX в России

11.12.2020, 2:56, Новости дня

Как стало известно из компетентных источников, уже в этом месяце на российском рынке начнутся продажи нового 49-дюймового монитора AOC AGON AG493UCX. Объявлена и цена устройства. В розницу его будут продавать по 102 тысячи 049 рублей.

По словам представителей компании AOC, соотношение сторон в новом мониторе составит 32 на 9. Предлагаемое разрешение картинки – 5120 на 1449 пикселей. Частота обновления кадров – 120 Гц. Панель экрана вогнута, показатель изгиба составляет 1800R.

Как поясняют разработчики, на экране отображается 90% цветовой палитры. Монитор можно подключать к электронному устройству через USB. Потребляемая мощность устройства составляет 65 Вт. Угол обзора – 178 градусов.