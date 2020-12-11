Психолог рассказала о способе спастись от одиночества в Новый год

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11.12.2020, 2:24, Разное

Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 не каждый россиянин сможет уехать к родным и близким на новогодние праздники. Чтобы не остаться в одиночестве, психолог Юлия Кочетова советует жителям провести торжества в интернете.

Кочетова напомнила, что существует множество программ, позволяющий общаться с дорогими людьми на расстоянии. Кроме того, в социальных сетях даже есть группы для тех, кому придется справлять Новый год одному. Там можно не только пообщаться, но и найти себе подходящую компанию для совместного времяпрепровождения, передает “Москва 24”.



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