Внушают стойкость и надежду: выбраны главные цвета 2021 года

11.12.2020, 2:24, Разное

Специалисты Института цвета Pantone выбрали главные цвета наступающего 2021 года. Ими стало сочетание глубокого серого и яркого желтого.

Эксперты пояснили, что первый олицетворяет практичность и твердость, а второй придает тепла и оптимизма. А в сочетании они внушают стойкость и надежду, что отражает текущие культурные запросы человечества. В институте считают, что именно эти цвета будет актуально использовать в одежде, косметике, домашнем дизайне и упаковке, передает телеканал “360”.