 

В Офисе генрокурора объяснили, почему не подписали ходатайство об экстрадиции Бахматюка. НАБУ заявило о саботаже

11.12.2020, 2:10, Новости дня

Офис генерального прокурора (ОГП) не подписал запрос Национального антикоррупционного бюро Украины об экстрадиции бизнесмена Олега Бахматюка из-за “процессуальных нарушений” при подаче документа. Об этом в ОГП сообщили в ответ на запрос “Радіо Свобода” 8 декабря. 

“Сообщаем, что решение [об отказе] было принято в конце ноября 2020 года в связи с нарушением норм национального и международного законодательства при принятии органом досудебного расследования процессуального решения в уголовном производстве, на основании которого подозреваемого должны лишить свободы”, – заявили в Офисе генпрокурора. 

В ответе отмечается, что после устранения НАБУ “процессуальных нарушений в материалах экстрадиционного запроса” ОГП готов передать их “компетентным органам иностранного государства для задержания лица и его дальнейшей экстрадиции в Украину”. 

Пресс-служба НАБУ в Facebook заявила, что утверждение о нарушении детективами норм национального и международного законодательства не соответствует действительности. Действия ОГП в НАБУ расценивают как “попытку саботировать расследование особого тяжкого преступления”.

В заявлении сказано, что детективы Нацбюро дважды обращались в Офис генпрокурора с ходатайством об экстрадиции Бахматюка и “дважды получили отказ с грубым нарушением сроков”.

Нацбюро считает, что отказав в подписании запроса, департамент международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора подверг сомнению решение Высшего антикоррупционного суда Украины об аресте Бахматюка. 

“Наличие решения суда о содержании лица под стражей является обязательным требованием к запросу об экстрадиции. Это решение никем не оспаривалась и действует до сих пор. Фактически мы являемся свидетелями выборочной оценки со стороны ОГП решений суда: одни (решение Печерского суда) – выполняет безапелляционно, а другими (Апелляционной палаты ВАКС) – просто пренебрегает”, – подчеркнули в бюро. 

НАБУ заявило о категорическом несогласии с действиями департамента международно-правового сотрудничества Офиса генпрокурора и сообщило, что 8 декабря направило дисциплинарную жалобу на действия руководителя департамента. 

“Орган досудебного расследования убежден, что сейчас есть все законные основания для начала экстрадиции в Украину бывшего владельца “VAB Банка”, – резюмировали в НАБУ. 

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2833629770216024

Бахматюк является фигурантом уголовного производства о завладении средствами стабилизационного кредита “VAB Банка” на сумму 1,2 млрд грн, выданного в октябре 2014 года. В октябре 2019 года из-за уголовного преследования бизнесмен покинул Украину, сейчас с семьей проживает в Вене. В ноябре ему заочно сообщили о подозрении.

Бизнесмен находится в розыске в Украине. Ему инкриминируют две статьи Уголовного кодекса: ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем).

В интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Бахматюк рассказал, что он официально находится в Австрии. По словам бизнесмена, украинские правоохранители знают, где он, но пытаются объявить его в розыск.

“Я готов давать показания… Они по закону должны делегировать австрийской прокуратуре право меня допросить, задать вопросы, но я буду в европейском государстве, с нормальным адвокатом, без передергивания процессов”, – сказал Бахматюк.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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