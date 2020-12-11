Антон Геращенко и его четырехлетняя дочь заболели COVID-19

11.12.2020, 2:10, Новости дня

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил в эфире “1+1”, что получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

“Что касается самой эпидемии – она очень опасна. Я это знаю по себе. Я третий день нахожусь на самоизоляции, у меня тоже диагноз “коронавирус”. Заразилась моя четырехлетняя дочь [Полина]. Могу сказать, что очень опасная болезнь, которой может заразиться каждый в самом необычном месте. Вы не знаете, где вы ее можете подхватить”, – сказал Геращенко.

Замглавы МВД уточнил, что он и члены его семьи переносят заболевание в легкой форме.

Всего, по словам Геращенко, с начала пандемии коронавирусом заразились более 25,2 тыс. полицейских, нацгвардейцев и пограничников, умерло 78.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 10 декабря коронавирус в Украине подтвержден у 858, 7 тыс. человек, 465 тыс. пациента выздоровели, более 14 тыс. – умерли.