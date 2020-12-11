La Tribune выделила три главные сферы, которые помогают России вернуться в Африку

11.12.2020, 2:06, Новости дня

У РФ и Африки давние и глубокие связи, однако после развала Советского Союза РФ сильно сдала позиции на африканском континенте. Сейчас она туда возвращается, однако в основном благодаря деятельности крупных государственных или окологосударственных компаний, отмечает La Tribune.



Reuters

У РФ и Африки давняя история отношений, пишет La Tribune в своём африканском приложении. Даже у главного русского поэта Пушкина африканские корни.

Во времена СССР Кремль воспринимал Африку как поле геополитической битвы против Запада. Москва поддерживала правительства и движения социалистического толка, напрямую и через посредников, например, Кубу. Ряд африканских президентов учились в СССР, равно как и десятки тысяч медиков, инженеров и экономистов из Африки.

После развала Советского Союза РФ почти полностью ушла с африканского континента и стала возвращаться лишь в конце 2000-х годов. Так что сейчас она для Африки на 20 месте в списке самых крупных партнёров. Однако о растущем интересе говорит, например, саммит в Сочи, на котором РФ собрала 45 африканских лидеров.

В вопросе возвращения на африканский континент РФ опирается на три сектора экономики, в которых она хорошо разбирается: углеводороды, добывающую промышленность и атомную энергетику, а также на сектор безопасности и вооружений.

Если говорить про углеводороды, то российские предприятия сосредоточены в странах Магриба: Египте, Алжире и Ливии, а также в Африке южнее Сахары. Самой активной компанией автор статьи называет «Лукойл»: он работает с Ганой, Камеруном, Демократической Республикой Конго, Нигерией.

Активны российские компании и в добывающем секторе, а также в металлургии: «РУСАЛ» работает в Гвинее, Nordgold добывает золото в Гвинее и Буркина-Фасо, «Ви Холдинг» — платину в Зимбабве, «Алроса» — алмазы Анголы и так далее.

Наконец, РФ хочет развивать атомную энергетику в Африке. В 2015 году «Росатом» подписал соглашение о строительстве атомной электростанции в Египте. А в 2019 году — с Руандой о строительстве исследовательского центра и маленького реактора. Есть у «Росатома» партнёры и в других африканских странах.

Во всех этих областях российское сотрудничество идёт через госкомпании или через частные фирмы, но близкие государству. Ведь помимо сугубо экономических мотивов у такой стратегии есть и геополитический контекст. Что же до частных компаний, то их развитие в Африке пока в зачаточном состоянии, отмечают авторы статьи. Bionovatic производит инновационные удобрения. MyOffice пытается предложить африканским государственным структурам услуги по хранению данных, составляя конкуренцию американцам и китайцам. «Ренессанс Капитал» входит в пятёрку крупнейших банков на континенте.

Экономика африканских стран уже десять лет растёт, и вместе с этим растёт конкуренция. Появляются и крупные частные компании в самой Африке, и новые международные игроки. Так что российским предпринимателям нужно побороться за своё место. Остаётся посмотреть, как много будет российских компаний на новом саммите «Россия — Африка» в 2022 году, пишет La Tribune.