Угроза дефолта – «Вести» подсчитали, во сколько Украине обойдётся локдаун в январе

11.12.2020, 2:06, Новости дня

«Зимние каникулы ради безопасности», как назвал ограничительные меры на Украине премьер Денис Шмыгаль, пройдут с 8 по 24 января. Как пишут «Вести», эксперты считают, что нынешний локдаун рискует подвести страну к дефолту уже осенью следующего года, если Киев не получит очередной транш от МВФ.



Reuters

В долгих дискуссиях по поводу того, быть или не быть на Украине новому локдауну, поставлена точка. Как пишут «Вести», сразу после Рождества страну ждёт новый жёсткий карантин. Как заявил украинский премьер Денис Шмыгаль, «зимние каникулы ради безопасности пройдут» с 8 по 24 января. На это время будет запрещена работа кафе, ресторанов и баров, магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ. Также отправят на дистанционку все учреждения образования, кроме детских садов, а общественный транспорт будет работать в прежнем режиме.

Как отмечает издание, в какую сумму обойдутся «зимние каникулы» от правительства экономике страны, пока остаётся только гадать. Впрочем, даже без учёта грядущего локдауна экономическая ситуция неутешительная, и ограничения только усилят эту тенденцию.

«Последствия 2020 года для экономики Украины являются очень тяжёлыми. Вместо ожидаемого роста ВВП на 4,5 процента уходящий год принёс падение на 6 процентов. Разница между прогнозным и реальным показателем более 8 процентов, что очень существенно. Если же смотреть по ключевым секторам экономики, то вместо роста промышленности на 5 процентов страна имеет падение почти на 8 процентов. Если говорить об аграрном секторе, то от ожидаемого роста в 6 процентов на сегодня у нас минус 15 процентов. Хотя такой огромный провал объясняется тенизацией. Очевидно, что наши крупные аграрии решили взять пример с финансово-промышленных групп и начали активно использовать разнообразные офшорные и прочие схемы по уходу от налогов», — рассказал «Вестям» экономист Андрей Новак.

На общем фоне выделяется всего одна отрасль, которая в кризисный год не только сохранила свои прибыли, но и смогла их приумножить: банки и страховые компании увеличили прибыль в три раза. Как объясняет аналитик института Grouford Алексей Кущ, секрет успеха прост: украинская банковская система никоим образом не коррелирует с реальным сектором экономики.

«Если бы банки кредитовали предприятия промышленности, то сегодня и они были бы в кризисе вместе с реальным сектором. Но у нас в последние годы создали абсолютно герметическую модель, которая никак не связана с реальным сектором. Банки зарабатывают в основном на государственных инструментах», — говорит «Вестям» Кущ.

В то же время, как считает завотдела финансов реального сектора Института экономики и прогнозирования академии наук Украины Владислав Зимовец, положительные результаты финансового и страхового сектора временные.

«Источником прибылей финансового сектора всегда является финансовый результат реального сектора. Поэтому, я думаю, есть небольшой временной лаг. То, что произошло в реальном секторе, отразится на финансовом через несколько кварталов», — заявил «Вестям» Зимовец.

Сколько миллиардов потеряли представители малого бизнеса, остаётся только догадываться, говорит «Вестям» глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

«Я ещё в конце марта — начале апреля прогнозировал, что потери составят порядка 20–25 процентов. Это если глобально и в оборотах, и в прибылях. В цифрах же посчитать очень сложно. Кто-то потерял 40 процентов, а кто-то — 100 процентов, а есть те, кто демонстрирует рост, — тот же e-commerce. А совсем недавно мы ещё раз считали эту цифру и вышли на показатель минус 18 процентов. Почему такая разница? Ответ прост: у нас есть спасательный круг, то, с чем мы очень сильно боремся, — теневой сектор. Но именно он сегодня нам очень сильно помогает. Ведь это те же рабочие места, покупательская способность», — пояснил «Вестям» Соболь.

При этом, как говорит Владислав Зимовец, за всеми этими цифрами скрываются вполне понятные и очевидные для каждого украинца последствия.

«Это в первую очередь сокращение рабочих мест и зарплат в реальном секторе, что, конечно же, найдёт своё отражение в бюджете в виде недополучения налога на прибыль. Всё это привело к тому, что уже сегодня бюджет испытывает существенные трудности. Внешней помощи ожидать не приходится, так как МВФ приостановил программу помощи. Поэтому зарплаты учителям, медикам не будут повышаться в тех объёмах, которые предполагались ранее. Пенсионный фонд испытывает огромный дефицит, что уже в скором времени может вызвать проблемы с выплатами пенсий. И хотя решение о секвестре ещё не принято, оно уже витает в воздухе», — заявил «Вестям» Зимовец.

Как заключает издание, уходящий год, как никогда ранее, приблизил Украину к секвестру, а в более долгосрочной перспективе — и к дефолту. За 10 месяцев бюджет выполнен с дефицитом в 112,2 миллиардов гривен, что в четыре раза превышает дефицит за аналогичный период прошлого года. В таких условиях без внешней поддержки держаться на плаву будет практически невозможно.

«Если мы не получим транш МВФ, это будет катастрофа. Ведь транш фонда — не просто деньги, но и сигнал всем остальным о том, что в эту страну можно стабильно инвестировать. Если сигнала не будет, в условиях необходимости погашения долгов, это станет очень большой проблемой для Украины. Вот здесь уже будет реальная угроза, что это правительство снесут, будет секвестр и большие политические пертурбации. И да, всё это вполне реально. Если в сентябре 2021-го мы не сможем погасить 3 миллиарда долларов, то это будет технический дефолт. И сразу апокалиптический сценарий», — заявил заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.