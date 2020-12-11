ABC News – Пентагон перестанет помогать ЦРУ бороться с террористами — РФ и Китай важнее

11.12.2020, 2:06, Новости дня

Министерство обороны США сообщило ЦРУ, что перестанет оказывать военизированным формированиям разведведомства поддержку в плане организации контртеррористических операций, пишет сайт ABC News. По данным телеканала, такое решение в Пентагоне объясняют намерением освободить «приданные» разведчикам подразделения для участия в операциях против «почти равных» противников — РФ и Китая.



Reuters

Минобороны США сообщило Центральному разведывательному управлению (ЦРУ), что планирует к 5 января свернуть большую часть военной поддержки, оказывающейся разведывательному ведомству для проведения контртеррористических операций, пишет ABC News со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника американской администрации. Как пишет сайт телеканала, насколько сильно такой шаг скажется на деятельности ЦРУ по борьбе с терроризмом во всём мире, пока не ясно, однако известно, что подобные операции управления очень часто проводятся при поддержке американских военных, которые обеспечивают спецслужбам помощь в плане логистики и укомплектования.

Источник ABC News сообщил, что о решении прекратить помогать ЦРУ бороться с террористами директору ведомства Джине Хаспел сообщил письмом исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер. Такой шаг собеседник ABC назвал «внезапным и беспрецедентным», подчёркивается в материале канала.

Как напоминает обозреватель ABC, за организацию тайной оперативной деятельности в ЦРУ отвечает Центр специальных операций, в подчинении которого находится собственное военизированное подразделение, занимающееся в том числе и борьбой с терроризмом. Несмотря на то что это подразделение действует независимо, Центр часто сотрудничает с вооружёнными силами, которые обеспечивают для спецслужб транспорт и логистику, а порой выделяют для них и личный состав.



Ряд бывших и действующих официальных лиц президентской администрации США подтвердили в беседе с корреспондентами ABC News, что решение Пентагона связано с желанием руководства ведомства проверить, будет ли возможно перенацелить «приданный» спецслужбам личный состав на другие задачи, переведя людей с контртеррористических операций на миссии, «касающиеся соперничества с Россией и Китаем». Как отмечается в материале канала, такое перенацеливание будет соответствовать Национальной стратегии обороны США, предусматривающей смещение приоритетов с региональных войн на Ближнем Востоке на противостояние с «почти равными» противниками вроде Москвы и Пекина.



«Если такие вести — правда, то они ознаменуют конец очень крепкого и продуктивного партнёрства между ЦРУ и Министерством обороны, — прокомментировал ситуацию бывший заместитель помощника министра обороны США, экс-сотрудник военизированных структур ЦРУ и внештатный обозреватель ABC News Мик Малрой. — А ведь это партнёрство за последние 20 лет принесло нам бессчётное множество побед, особенно в плане борьбы с терроризмом, включая операции против Бен Ладена и аль-Багдади, а также многие другие, которые так и останутся неизвестными».



«Из-за такого решения до тех пор, пока следующая администрация его не пересмотрит, может возрасти риск для сотрудников ЦРУ, — добавил Малрой. — Если его не отменят, ЦРУ для продолжения своей важнейшей оперативной деятельности придётся увеличить численность личного состава и нарастить финансирование».



По данным ABC News, председатель Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли сообщил, что на прошлой неделе в Сомали был убит сотрудник военизированного формирования ЦРУ, который пришёл в ведомство из вооружённых сил и ранее состоял в спецподразделении ВМС США SEAL.



На прошлой неделе Пентагон также объявил о том, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Сомали большую часть американского контингента, общая численность которого составляет 700 военнослужащих, передаёт канал. В Пентагоне заверили, что несмотря на это продолжат проводить контртеррористические операции на сомалийской территории — однако, по всей видимости, вывод американских войск всё же повлияет на операции ЦРУ в этой стране, предполагает обозреватель ABC.